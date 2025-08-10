După mai bine de un an fără păcănele în localitățile mici, regulile s-ar putea schimba din nou. Un proiect de lege propune ca sălile de jocuri de noroc să revină, însă doar cu acordul primarilor. Edilii ar putea fi convinși printr-o taxă specială plătită direct la bugetele locale. Măsura, care face parte din strategia de descentralizare, i-a împărţit pe locuitori în două tabere.

Puțin peste un an. Atât au stat departe de păcănele oamenii din localităţile care au sub 15 mii de locuitori. Pentru unii o ușurare, pentru alții o lovitură grea. Sălile de jocuri ar putea să funcţioneze însă din nou, în urma unei decizii a Guvernului.

"Aceasta este doar una dintre sălile de jocuri de noroc care au fost închise după data de 29 aprilie. În cazul în care proiectul de lege va trece, acesta vor putea fi din nou funcționale" a relatat reporterul Observator Bogdan Dinu.

Condiţia pentru întoarcerea păcănelelor: acordul Primarilor

Cu o singură condiție: ca primarii să fie de acord. Edilii vor avea ultimul cuvânt, care vor putea cere o taxă specială de la operatorii de jocuri de noroc. Banii ar merge direct în bugetele locale.

"Dacă s-ar plăti un impozit, o taxă pentru primărie ar fi extraordinar de frumos. Eu sunt unul care a câștigat. Am luat 50 de milioane o dată, cu 2 lei" a spus un localnic.

Alţii în schimb nu au fost la fel de norocoşi şi se bucură că au scăpat de ispită.

Localnic: Divorțuri, familii decimate, ajunge!

Reporter: Cum a fost când s-au închis aici?

Localnic: După două zile și-a revenit. Toată lumea are bani în buzunar acum!

Părerile sunt împărţite. Unii primari nu vor ca păcănelele să se întoarcă la ei în localitate

Primarului din Dărăşti, Ilfov, ideea Guvernului nu îi surâde.

Ștefan Iancu primarul localităţii Dărăști-Ilfov: Merg acolo, joacă, pierd bani...

Reporter: Credeți că le aduc vreun favor jocurile de noroc?

Ștefan Iancu: Nu credem că gata, ne crește bugetul de la jocuri de noroc.

Proiectul vine ca o măsură de descentralizare, prin care autoritățile locale pot decide dacă este în interesul lor să desfășoare astfel de activități pe raza localității. Propunerea este acum în consultare publică. Abia după această etapă, documentul va fi analizat din nou, iar dacă e nevoie, va fi modificat înainte să ajungă să fie votat în Parlament.

