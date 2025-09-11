Antena Meniu Search
La Brașov, jumătate din apa potabilă pompată în rețeaua centrală se pierde înainte să ajungă în locuinţe. Țevi vechi de peste 30 de ani cedează una câte una, iar străzile din oraşul vizitat de mii de turişti s-au transformat într-un şantier uriaş. Compania de apă spune că reabilitarea completă a conductelor se va încheia cel mai devreme în 2030. Costurile estimate sunt de aproape jumătate de miliard de lei.

11.09.2025

La Brașov, ţevi vechi de peste trei decenii cedează una câte una, iar apa se pierde în pământ înainte să ajungă la robinete.

Scurgerile din conducte nu înseamnă doar apă pierdută pe drum. Pentru a putea citi apometrele, mulţi braşoveni au fost nevoiți să își cumpere pompe, ca să scoată apa din căminele de vizitare inundate.

Compania de apă recunoaşte că rețeaua va mai ceda mult timp de acum înainte. Va mai dura ani buni până problema va fi remediată.

Mulți locuitori rămân sceptici și cred că, în final, costurile se regăsesc tot în facturile lor. 8,45 lei plătesc braşovenii pentru un metru cub de apă.

Autoritățile estimează că pentru reabilitarea rețelei ar fi nevoie de peste 460 de milioane de lei.

