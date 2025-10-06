O avarie de proporții la rețeaua de termoficare a lăsat fără apă caldă și căldură la calorifere aproape jumătate din locuitorii Timișoarei. Intervenția echipelor de la societatea de termoficare este extrem de dificilă din cauza temperaturii foarte ridicate a apei din conducte, care ajunge la aproape 80 de grade Celsius.

Potrivit reprezentanților societății de termoficare, aproximativ 15.000 de consumatori sunt afectați. Zonele fără apă caldă și căldură sunt Dâmbovița, Șagului, Steaua, Girocului, Soarelui, Universității și Odobescu, practic întreaga parte de sud a orașului.

Conducte vechi de 40 de ani, sparte în mai multe locuri

Avaria a apărut duminică, însă intervențiile au fost amânate deoarece a fost nevoie ca aburii ieșiți din conductele vechi să se disipeze. Până în acest moment, pierderile au ajuns la 280 de tone de apă pe oră. Pentru siguranța muncitorilor, zona a fost securizată înainte de începerea lucrărilor de reparație.

Reprezentanții societății speră ca alimentarea cu apă caldă și căldură să fie reluată spre finalul zilei, în jurul orei 20. Dacă acest lucru nu va fi posibil, se va încerca repornirea etapizată a rețelei.

Vineri au început la Timișoara probele la cald, iar cei racordați la sistemul centralizat nu au beneficiat până acum de căldură. Avaria actuală este considerată una dintre cele mai grave din ultimii ani, similară cu cea din luna ianuarie, care însă a trecut aproape neobservată.

