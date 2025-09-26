Antena Meniu Search
Jurnalista Ioana Popescu a murit la doar 45 de ani

Jurnalista Ioana Popescu s-a stins din viață la doar 45 de ani. Vedeta, care a activat şi ca actriță şi scriitoare, ar fi avut ceva probleme de sănătate. 

de Redactia Observator

la 26.09.2025 , 21:44
În ultima ore de viaţă, starea ei de sănătate se înrăutățise. Jurnalista a chemat singură ambulanța, iar echipajul de salvare ajuns la fața locului a decis să o transfere la spital.

Din păcate, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, scrie Gândul.

Jurnalista a fost mereu activă în spațiul public prin declarațiile sale acide și controversate. De curând, Ioana Popescu mărturisise că își dorește să intre în politică. 

Urma să se logodească

„Luni trebuie să merg la morgă la spitalul Sfântul Ioan. Sau dacă nu este acolo, la INML. Trebuie să o ridic. Nu cunosc procedura și nu știu nici dacă mi-o vor da. Eu sunt iubitul/ ei. Din câte știu eu, doar rudele de gradul I pot ridica trupul neînsuflețit. Nu are pe nimeni. Părinții sunt decedați, frații vitregi sunt în SUA. Aici sunt doar eu. Eram împreună din august 2025”, a spus iubitul Ioanei Popescu, în exclusivitate pentru click.ro.

De asemenea, bărbatul a mărturisit că el și Ioana urmau să meargă împreună la Roma, acolo unde intenționa să o ceară în căsătorie.


