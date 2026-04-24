Tudor Gheorghe a fost dus de urgență la spital după ce a căzut în baia unui hotel din Iaşi

Artistul Tudor Gheorghe a fost dus de urgență la spital după ce a alunecat și a căzut în baia unui hotel din Iași. Poliția face anchetă.

de Denisa Vladislav

la 24.04.2026 , 10:42
Tudor Gheorghe a fost preluat de o ambulanță și dus la Spitalul Clinic de Urgență "Prof. dr. N. Oblu" din Iași, specializat în Neuroghirurgie.

Artistul a căzut în baia hotelului unde era cazat, în Iași, şi s-a lovit la cap. 

Poliția face anchetă în acest caz pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat.

"La data de 23 aprilie a.c., Secția nr. 3 Poliție Iași a fost sesizată, prin apel 112, de către un bărbat, de 52 de ani, cu privire la faptul că tatăl său, de 80 de ani, în timp ce se afla în incinta unui hotel, din municipiul Iași, a căzut și s-a lovit la nivelul capului. La fața locului s-au deplasat polițiștii, precum și un echipaj medical, constatând faptul că cele sesizate se confirmă, bărbatul de 80 de ani fiind transportat la o unitate medicală pentru îngrijiri. Verificările sunt continuate", a transmis vineri, IPJ Iaşi

Potrivit surselor Observator, polițiștii s-au deplasat la fața locului și au stabilit că este vorba despre artistul și compozitorul Tudor Gheorghe. În urma verificărilor, s-a constatat că acesta era cazat la Hotelul Moldova din Iași și că, în seara de 23 aprilie, ar fi consumat băuturi alcoolice în restaurantul unității de cazare.

Ulterior, urcat în cameră, pe fondul unor probleme de sănătate și al consumului de alcool, artistul ar fi acuzat o stare de amețeală, iar în timp ce se afla în baie ar fi căzut și s-ar fi lovit la nivelul capului.

Tudor Gheorghe a susținut, luni, un concert la Teatrul Național Vasile Alecsandri din Iași, iar sâmbătă urma să aibă concert la Bacău. 

