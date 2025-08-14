ANAF l-a notificat pe Iohannis să restituie 1 milion de euro, încasați ilegal din chirii - SURSE

Agenţia Națională de Administrare Fiscală l-a notificat joi, 14 august, pe fostul președinte Klaus Iohannis că trebuie să achite aproape un milion de euro, sumă aferentă veniturilor obținute nelegal din închirierea unei case din centrul Sibiului, au declarat surse din ANAF pentru Observator.

Potrivit surselor Observator, ANAF l-a notificat joi pe Klaus Iohannis că trebuie să returneze suma încasată nelegal din închirierea unor spaţii comerciale din Sibiu. Ar fi vorba de imobilul situat pe strada Nicolae Bălcescu, nr. 29, care a aparținut familiei prezidențiale în perioada 1999-2016 și care, potrivit riseproject.ro, i-ar fi adus venituri de peste 300.000 de euro din chiria către o bancă. Cu acei bani fostul președinte a cumpărat alte 3 case pe care le închiriază, potrivit sursei citate.

În noiembrie 2015, Carmen și Klaus Iohannis au pierdut în instanță spațiul comercial situat pe artera pietonală care duce spre Piața Mare. Judecătorii de la Curtea de Apel Brașov au stabilit atunci că imobilul cumpărat de familia Iohannis aparține statului, deoarece proprietarul inițial nu mai are moștenitori legali. Imobilul de pe strada Nicolae Bălcescu nu a fost recuperat de către stat, din cauza litigiilor privind moștenirea.

În ultima declarație de avere, depusă anul trecut, Klaus Iohannis are trecute în continuare 6 imobile: 3 case și 3 apartamente, toate în Sibiu, cinci cumpărate și un apartament moștenit de soția sa. Fostul președinte a declarat că are 190.000 de lei (aproximativ 37.000 de euro) într-un cont bancar deschis în 1999. În ceea ce privește veniturile, acesta a trecut suma de 186.749 de lei încasată din salariul de președinte. Soția sa a obținut 49.553 de lei de la Colegiul Gh. Lazăr din Sibiu, unde este profesoară de engleză.

În 2023, Carmen și Klaus Iohannis au câștigat fiecare câte 40.000 de lei din închirierea imobilelor pe care le dețin, adică 3.300 de lei lunar fiecare, potrivit declarației de avere.

