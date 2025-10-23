Antena Meniu Search
Video La 6 zile după explozia din Rahova, autorităţile încă se chinuie să recupereze o pisică blocată la etajul 8

Blocul în care s-a produs explozia a început să fie izolat cu garduri şi va fi păzit non-stop de jandarmi şi de poliţişti. Interdicţia Inspectoratului de Stat în Construcţii rămâne valabilă, cel mai probabil până la demolarea scării afectate de explozie. Sunt proprietari care şi-au pierdut animalele de companie în timpul deflagraţiei. O pisică este în continuare captivă, la etajul 8 al imobilului.

de Bogdan Dinu

la 23.10.2025 , 14:11

Încă de dimineață, autoritățile au izolat perimetrul și au sudat garduri pentru a ține lumea departe de bloc.

În ceea ce privește animalele, cu puțin timp în urmă au fost văzute cuști cu papagali. De asemenea, mai multe pisici și câini au fost scoși din clădire. Animalele fie au fost preluate de autorități, fie au ajuns deja la proprietarii de drept.

Este important de menționat că, în cazul unei pisici aflate încă în pericol, autoritățile desfășoară în aceste momente o operațiune de salvare. Au fost montate mai multe cuști cu capcană pentru ca felina să fie prinsă și coborâtă în siguranță.

Cercetările sunt în desfășurare și se estimează că vor mai dura. Ancheta este, cu siguranță, abia la început. În ceea ce îi privește pe locatarii din blocurile vecine, pentru ei urmează să fie repornită alimentarea cu gaz. Compania de distribuție a anunțat că nu îi va taxa pentru realimentare.

Bogdan Dinu s-a alăturat echipei Observator în anul 2020. În prezent activează în cadrul redacției Antena1 ca reporter de eveniment și investigații specializat în domeniul afacerilor interne.

