Avem locuri de o frumuseţe aparte în ţară, adevărate comori, pe care însă nu ştim să le preţuim. Lacul Nuntaşi din Tuzla a secat. Acolo unde altădată erau ape sărate și vegetație multă, acum pământul este crăpat. Vorbim nu doar de pierderea unui lac sărat, ci de distrugerea unui ecosistem complex, cu sute de păsări rare, peşti şi crustacee. Deşi seceta este principalul vinovat, nici oamenii nu au avut prea multă grijă. Chiar şi aşa, natura are resurse sepctaculoase: în ochiurile de apă caldă care au mai rămas şi-au făcut apariţia păsări flamingo.

Pelicani, stârci, egrete, dar și păsări rare se adăposteau pe malurile Lacului Nuntaşi până acum câţiva ani. Se opreau în timpul migraţiei pentru că găseau aici hrană. Nu lipseau nici insectele şi vegetaţia. Este greu de imaginat un asemenea spectacol al naturii acum, când întregul peisaj arată dezolant.

Lacul Tuzla, prelungirea din partea de sud a lacului Nuntaşi, este secat in proportie de 98%, cât vezi cu ochii. Înainte, aici apa avea aproximativ un metru. Acum singurul fir de apă care vine este un pârâu din sat.

Pământul este crăpat şi pe anumite porţiuni nu-i urmă de apă. Motivul pentru care lacul s-a transformat în deşert este seceta amplificată în ultimii ani de condiţiile climatice: cantităţile reduse de precipitaţii din cursul primăverii, temperaturile extreme din vară, dar şi lipsa aproape completă a zăpezii în timpul iernii.

Măsuri care vin un pic cam târziu totuşi. Lipsa apei a dus deja la dispariția peștilor și crustaceelor, ceea ce a forțat păsările migratoare să se bucure de alte ape.

Specialiştii recunosc că, fiind rezervaţie naturală protejată, Lacului Nuntaşi-Tuzla necesită intervenţii pentru întreţinere. Dar remarcă şi o parte pozitivă a dezastrului.

Păsările flamingo au început să vină aici în urmă cu 8 ani, iar acum au ajuns la un număr record, sunt de aproape 10 ori mai multe ca anul trecut.

