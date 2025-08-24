Legume cumpărate direct de pe câmp sau fructe proaspete culese pe loc, noua modă

Legume cumpărate direct de pe câmp sau fructe proaspete culese pe loc, din livadă. E o modă care prinde teren şi din care toată lumea are de câştigat. Cultivatorii nu mai plătesc mâna de lucru de vreme ce clientul îşi culege marfa singur. În timp ce acesta din urmă pleacă acasă mulţumit că a pus în coş exact ce şi-a dorit. Mai mult, câştigă şi la preţ.

De 4 ani, o fermă din apropiere de Iaşi şi-a deschis porţile pentru cei care vor să facă piaţa într-un mod inedit. Este în acelaşi timp şi un mod de a-şi petrece timpul împreună cu familia, iar pentru cei mici este distractiv, dar şi educativ. Oamenii au ocazia să vadă exact unde şi cum sunt crescute toate legumele pe care le culeg.

În perioada aceasta, vedete sunt vinetele şi sunt mulţi cei care vin să culeagă cantităţi mari, 10-20 de kilograme, pentru că se face şi zacuscă. Cine vrea poate să le şi coacă după ce le culege. Proprietarul fermei le pune la dispoziţie şi grătare.

Preţul lor este mai mic dacă le culeg singuri, 8 lei pe kilogram şi zece lei dacă la coamndă la domiciliu.

Articolul continuă după reclamă

În afară de vinete, proprietarul a plantat roşii, ardei, castraveţi, pepeni. Scopul este de a-i aduce pe oameni mai aproape de natură, dar şi de produsele locale.

Clara Mihociu Like Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate. ➜

Întrebarea zilei Suferiţi de alergii sezoniere la finalul verii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰