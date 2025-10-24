Liderul ortodocşilor din întreaga lume, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului a ajuns astăzi cu emoţii la Bucureşti. Avionul lui a întârziat două ore din cauza unor defecţiuni tehnice. În cele din urmă, Sanctitatea Sa a binecuvântat poporul nostru şi a transmis că va sfinţi cu bucurie Catedrala Naţională, duminică.

Liderul spiritual al Bisericilor Ortodoxe din întreaga lume a ajuns pentru a unsprezecea oară în ţara noastră.

Chiar dacă aeronava a sosit cu două ore întârziere, Patriarhul Constantinopolului a coborât zâmbitor şi a împărţit binecuvântări.

Sanctitatea Sa si Patriarhul României s-au îndreptat apoi spre Dealul Patriarhiei, unde au participat la slujba de mulţumire Te Deum.

În seara aceasta, Patriarhul Constantinopolului participă la un dineu oferit de Ambasada Greciei, iar mâine vizitează Universitatea Creștină "Dimitrie Cantemir" din Capitală, care îi va oferi titlul de Doctor Honoris Causa.

Ultima vizită a Sanctităţii Sale la Bucureştia fost în anul 2018, cand a participat la sfinţirea altarului Catedralei Naţionale.

Duminică, slujba de sfinţire a catedralei va începe la ora 10:30 şi va dura două ore.

Preşedintele şi premierul României, alături de lideri politici din toată lumea vor participa la ceremonia din interior. Afară, pe esplanadă, vor putea sta doar grupurile organizate din eparhiile care au primit invitaţie, iar pelerinii din afara gardului vor putea să se închine în altar abia după ora 20:00. Porţile vor rămâne deschise pentru ei zi şi noapte până pe 31 octombrie.

