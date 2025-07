Bate vântul pe litoral! În vârf de sezon, altădată oamenii se călcau în picioare, dar acum turiştii au plaje, şezlonguri, terase şi camere la hotel la alegere. Pe un litoral gol şi preţurile au intrat la apă. O cameră la un hotel de patru stele costă sub 400 de lei.

De la un nord la sud, staţiunile sunt aproape goale în plin sezon. Au spus-o chiar turiştii:

"Nu e lume! Să vedem, poate mâine o să fie mai mult. E goluţ". / "Mai mult a fost acum doi ani zic eu, cam mai puţin zic eu. Cam 50%, cam aşa". / "Gol, faţă de anii anteriori, gol, nu înţeleg de ce".

Există, însă, şi excepţii

Mamaia Nord, Năvodari, Eforie şi Costineşti sunt şi în acest sezon estival cele mai aglomerate staţiuni. Dacă în nordul litoralului cheltuielile sunt pe măsura pretenţiilor, în sud cei care vor să economisească banii de şezlong, pot sta liniştiţi, direct pe nisip.

"Lume multă, da, chiar foarte multă. Stațiunea tineretului, suntem tineri şi vrem să ne distrăm". / "Ni se pare că Costineştiul, aici am copilărit şi o să revenim de cele mai multe ori". / "Am fost şi în alte staţiuni, dar consider că oamenii de aici e puțin mai diferită".

Şi dacă plajele sunt nefiresc de goale, preţurile sunt neobişnuit de mici. O cameră la un hotel de trei stele din Mamaia costă 280 de lei, la Eforie 270 de lei, la Costineşti şi în Olimp 500.

Bulgaria, destinaţia preferată a românilor

În schimb în Bulgaria e plin de români Parcăriie hotelurilor sunt pline de mașini cu numere româneşti, iar jumătate din camere sunt ocupate de români.

Hotelierii de la noi se plâng că sezonul e mai slab ca anul trecut şi că abia îşi ocupă camerele. Oferă chiar reduceri ca să atragă turişti.

"Ca şi grad de ocupare anul trecut am avut undeva cu 30% în plus, un grad de ocupare mai mare. Am ajuns în full sezon să practicăm şi tarife de 300-350 pentru cazare cu mic dejun", a precizat Mihaela Dudă, manager hotel 3 stele Mamaia.

"Este ceva mai slab ca anul trecut la numărul de turişti. Pentru luna august, cred că avem un grad de ocupare de 50-55%. Nicio şansă de crescut preţurile pentru că nu sunt turişti suficienţi", a explicat Aurelian Marin, agent de turism.

Cauzele lipsei de turişti

"Anul acesta este îngrijorător de slab începând cu 15 august. Sunt mulţi factori care au dus la această scădere. În primul rând, taxa de parcare, după care plaja mărită, după care au apărut gropile în apă. Nisipul nu este unul de o calitate foarte bună", a spus Iolanda Nanu, manager hotel 4 stele Mamaia.

De parcă nu ar fi fost destule probleme, apa mării e rece ca gheaţa. Dimineaţă avea doar 10 grade.

Fenomenul se numeşte upwelling şi se produce când vântul bate cu putere dinspre uscat şi împinge în larg apa caldă care este înlocuită de apa rece din adâncuri.

În weekend temperatura apei va reveni la normal.

