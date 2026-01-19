Traversăm una dintre cele mai lungi perioade cu vreme geroasă din ultimii ani. De dimineaţă termometrele au arătat -20 de grade Celsius, iar următoarele 2 nopţi vor fi şi mai reci . Suntem în a 11-a zi consecutivă de avertizări meteorologice, însă mai avem de îndurat un pic. Abia în weekend vremea se încălzeşte, şi nu puţin, vor fi 10 grade Celsius, cu plus.

Frigul tăios a învineţit mâinile şoferilor care şi-au dezgheţat maşinile de dimineaţă.

La Târgu Lăpuş a fost cel mai frig, minus 20 de grade Celsius.

Reporter: Cum e dimineaţa asta?

Mamă: Agitată. Frig, frig şi foarte frig.

Frig a fost în toată ţara pentru a 11-a zi consecutiv.

"Este ora 10:00, soarele străulceşte, cu toate acestea în municipiul Suceava sunt -9 grade, iar maşinile îngheţate. De altfel, în judeţul Suceava, termometrele au arătat la primele ore -18 grade.", a transmis Angela Bertea, reporter Observator.

"Să fie îmbrăcaţi. Să fie, totuşi, în general, la căpuşor, la mânuţe. Acum că am ieşit din maşină, dar avem repede plecare spre şcoală.", a spus o mamă cu copiii ei.

"E destul de frig, dar nu e exagerat.", a spus un băiat.

Reporter: Eşti îmbrăcat bine?

Băiat: Da.

"Ne echipăm corespunzător şi mergem la grădi.", a menţionat un tată.

Reporter: Cum e afară?

Tată: Frig.

Reporter: Unde simţi tu frigul?

Tată:La mânuţe. Hai, arată mânuţele. Bravo!

La ţară, oamenii se gândesc cu groază la cât îi costă frigul.

"-14, -15 grade. Destul de frig şi problema e că sunt multe zile friguroase. Se consumă foarte mult şi la preţurile care sunt.", a spus un tată.

Reporter: Ce se consumă?

Tată: Lemne, curent. Dublu faţă de anul trecut.

Gerul a îngheţat şi Dunărea. Bărcile au înaintat cu greu între Mila 23 şi braţul Sulina.

Salvatorii au plecat într o misiune contracronometru pentru salvarea unei vieţi: prima operaţie de transplant de cord din acest an. Un băiat de 19 ani, aflat pe lista de aşteptare alături de alţi 30 de pacienţi, a primit o inimă. Medicii care trebuiau să ajungă cu ea de la Bucureşti la Târgu Mureş au întârziat 2 ore din cauza condiţiilor meteo. În sprijin a fost trimis şi un elicopter Black Hawk.

"Aeronavele aveau dificultăţi în degivrare, apar tot felul de alarme, de erori în bord şi cu toate acesta, evident, asumându-şi nişte riscuri, piloţii au reuşit.", a declarat Horațiu Suciu, șeful Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant din Târgu Mureș.

Târgu Mureş la Bucureşti şi înapoi în condiţii meteorologice extraordinar de dificile.

Tot eforul a fost răsplătit, operaţia a fost un succes.

Pe şosele, poleiul a dat mari bătăi de cap şoferilor. Autostrada Soarelului spre Constanţa a fost blocată zeci de minute după ce un camion a patinat şi s-a întors de a curmezisul drumului.

În Satu Mare un bărbat de 60 de ani a fost spuberat de o maşină care a derapat.

Gerul a colorat din nou harta României în galben. Următoarele 2 nopți şi dimineți vor fi cele mai reci de până acum, cu temperaturi ce pot coborî chiar sub minus 21 grade.

"Revin şi precipitaţiile, acestea vor fi prezente mai ales în regiunile sudice. Nu mai vorbim doar de ninsoare, ci şi de precipitaţii mixte, adică lapoviţă, posibil chiar şi ploaie. Şi de asemenea creşte riscul pentru producerea de polei.", a explicat Oana Păduraru, meteorolog ANM.

Medicii trag şi un semnal de alarmă după un episod atât de lung de frig extrem. Gerul care omoară virusurile este doar un mit.

"Capul trebuie protejat cu căciulă, la gură este bine de pus un fular, iar în cazul în care se merge într-o colectivitate trebuie de pus mască.", a spus Irina Badrajan, medic de familie.

"Numărul infecţiilor căilor aeriene superioare au crescut destul de mult în această perioadă şi da, toţi cei care se cunosc cu patologie respiratorie sau cardiocirculatorie, aceste boli se pot exacerba.", a spus Bogdan Oprița, șef UPU SMURD Floreasca.

Vremea se va încălzi spre sfârşitul săptămânii, iar în weekend ne aşteptăm chiar şi la 10 grade cu plus.

