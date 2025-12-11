Antena Meniu Search
Lockheed Martin donează SPP-ului o dronă VXE30 de un milion de euro

Guvernul a aprobat, joi, o Hotărâre care prevede ca statul român să priumească o donaţie din partea companiei Lockheed Martin Global Inc. din SUA, care constă într-un sistem de aeronavă fără pilot la bord, model VXE30, în valoare de 920.262 euro, care va fi dat în administrarea SPP, informează un comunicat al Guvernului. 

de Redactia Observator

la 11.12.2025 , 15:44
Lockheed Martin donează SPP-ului o dronă VXE30 de un milion de euro - Sursa: Profimedia

Potrivit Hotărârii de Guvern, "statul român acceptă donaţia din partea companiei Lockheed Martin Global Inc. din Statele Unite ale Americii a unui sistem de aeronavă fără pilot la bord, model VXE30, în valoare de 920.262 euro". 

Drona va fi administrată de SPP

"Sistemul va fi dat în administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază (SPP)" precizeză comunicatul Guvernului.

Articolul continuă după reclamă

Sistemul va contribui la îndeplinirea cu succes a misiunilor specifice şi va menţine nivelul ridicat de eficienţă operaţională al Serviciului de Protecţie şi Pază.

"Donaţia va permite optimizarea resurselor disponibile şi eficientizarea activităţilor de competenţă, fără a implica costuri suplimentare pentru statul român", se mai precizează în comunicatul Guvernului. 

guvern sistem aeronava drona
