Locutiorii Capitalei care au făcut frigul în apartamente toată iarna dar au plătit facturi mari la căldura îşi pot primi acum banii înapoi. Termoenergetica a început să deconteze facturile. Pentru asta, proprietarii trebuie să depună cerere şi să aştepte aproximativ o lună pentru recalculare.

Preşedintele unui bloc din Sectorul 3 al Capitalei a reuşit să primească banii înapoi de la Termoenergetica. A depus cerere în februarie pentru recalcularea facturilor din această iarnă.

"Pe luna lui ianuarie când nu am avut căldură a fost foarte încărcată am avut vreo 12.000 de lei, în cazul în care pe luna lui decembrie când am avut caldura 3 saptamani si o săptămână nu am avut la parametrii normali ne-a venit undeva la 14.000 de lei. Ca să vedeţi diferenţa unde ne-am dat seama", a explicat Marius Florin Trăistaru, preşedintele unui bloc din Sectorul 3.

La o lună după sesizare, a primit o reducere a facturii de aproape 6.000 de lei: 5.200 de lei pentru căldură şi 700 de lei pentru apa caldă.

"Fură toate asociaţiile de proprietari. Numai dacă faci sesizare către ei atunci primeşti discount-ul", explică Marius Florin Trăistaru.

"Potrivit contractului, Termoenergetica are obligaţia să livreze agentul termic cu o temperatură cuprinsă între 55 şi 60 de grade celsius.În caz contrar, bucureştenii branşaţi la reţeaua de termoficare pot cere diminuarea facturilor dacă temperatura apei calde este sub 50 de grade sau dacă agentul termic nu este livrat la parametrii normali", explică Andreea Milea, reporter Observator.

Unii încă aşteaptă să fie despăgubiţi.

Sunt și bucureșteni care vor să renunţe definitiv şi au cerut debranşarea. Ei trebuie să aibă o serie de documente precum acordul proprietarilor din bloc şi un proiect tehnic de debranşare făcut de o firmă autorizată.

