Se opreşte căldura în Bucureşti, după creşterea temperaturilor. Anunţul Termoenergetica

Pentru bucureşteni sezonul de încălzire s-a încheiat oficial. Potrivit unei postări publicate de Compania Municipală Termoenergetica București, furnizarea agentului termic pentru încălzire a fost oprită începând cu 15 aprilie 2026.

de Denisa Vladislav

la 15.04.2026 , 12:54
Decizia vine după finalizarea treptată a procesului de tranziție către sezonul cald. Mai exact, temperatura agentului termic a fost redusă progresiv, iar instalațiile au fost închise etapizat, astfel încât trecerea să fie cât mai stabilă pentru consumatori, a transmis compania într-o postare publicată miercuri pe pagina sa de Facebook. 

Oprirea încălzirii nu este una arbitrară. Ea respectă cadrul legal stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 337/2018, care prevede că furnizarea se sistează după trei zile consecutive în care temperatura medie exterioară depășește +10°C pe timpul nopții (între orele 20:00 și 06:00), transmite Termoenergetica. 

"Măsurile au fost aplicate progresiv, pentru a asigura o tranziție controlată și eficientă către regimul de temperaturi exterioare specifice sezonului cald.", a precizat Termoenergetica

Dacă ai nevoie de informații suplimentare sau vrei să verifici situația din zona ta, Termoenergetica București pune la dispoziție mai multe canale: apeluri telefonice la 031.9442 sau 0800.820.002, dar și aplicația mobilă Termoalert.

Denisa Vladislav
