Ce poate fi mai frumos decât să pluteşti printre nori în ultimul weekend de vară? Ei bine, în Harghita, la Brădeşti, zeci de fani ai zborului s-au adunat pe munte şi s-au lăsat purtaţi de vânt. Şi nu doar profesioniştii au profitat de ocazie, ci şi amatorii de senzaţii de tari, care şi-au dorit să probeze zborul.

Vremea bună a ţinut cu pasionaţii de sporturi extreme. Fie că au ales să zboare în tandem cu parapanta sau au încercat paramotorul, adrenalina s-a simţit din plin la mii de metri altitudine.

Pentru veterani, zborul cu parapanta a devenit un stil de viaţă.

"Vreme foarte bună de zbor. E vânt slab, sunt termice şi atmosfera e faină. De 27 de ani. Pentru mine parapanta e senzaţia supremă de libertate", spune un parapantist.

Organizatorii au adus la festival piloţi profesionişti, gata să ofere tuturor siguranţă şi bineînţeles, o aventură de neuitat.

Doritorii au trebuit să scoată între 150 şi 400 de lei

"Un festival mare din Transilvania. A zecea ediţie, unde lumea zboară, se distrează. Momentan avem piloţi din Braşov, Târgu Mureş, Miercurea Ciuc, Sfântu Gheorghe, Covasna", a declarat Laszlo Zsolt parapantist, președinte club organizator.

"Respectăm condiţiile meteo. Întrebăm întotdeauna când mergem la un zbor, întrebăm alţi 4-5 insi ce părere au, daca merita sa mergem, daca nu e tare vantul pentru ca nu vrem sa riscam viata noastră", a declarat Claudiu Moldovan, pilot.

Şi nu au fost puţini cei care şi-au luat inima în dinţi şi s-au lăsat legănaţi de vânt.

Un zbor în tandem cu parapanta costă 150 de lei, cel cu parapanta cu motor 350 de lei, iar o probă cu elicopterul 400 de lei.

