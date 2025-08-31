Video Locul de poveste din Transilvania care i-a adunat la un loc pe iubitorii de adrenalină
Ce poate fi mai frumos decât să pluteşti printre nori în ultimul weekend de vară? Ei bine, în Harghita, la Brădeşti, zeci de fani ai zborului s-au adunat pe munte şi s-au lăsat purtaţi de vânt. Şi nu doar profesioniştii au profitat de ocazie, ci şi amatorii de senzaţii de tari, care şi-au dorit să probeze zborul.
Vremea bună a ţinut cu pasionaţii de sporturi extreme. Fie că au ales să zboare în tandem cu parapanta sau au încercat paramotorul, adrenalina s-a simţit din plin la mii de metri altitudine.
Pentru veterani, zborul cu parapanta a devenit un stil de viaţă.
"Vreme foarte bună de zbor. E vânt slab, sunt termice şi atmosfera e faină. De 27 de ani. Pentru mine parapanta e senzaţia supremă de libertate", spune un parapantist.
Organizatorii au adus la festival piloţi profesionişti, gata să ofere tuturor siguranţă şi bineînţeles, o aventură de neuitat.
Doritorii au trebuit să scoată între 150 şi 400 de lei
"Un festival mare din Transilvania. A zecea ediţie, unde lumea zboară, se distrează. Momentan avem piloţi din Braşov, Târgu Mureş, Miercurea Ciuc, Sfântu Gheorghe, Covasna", a declarat Laszlo Zsolt parapantist, președinte club organizator.
"Respectăm condiţiile meteo. Întrebăm întotdeauna când mergem la un zbor, întrebăm alţi 4-5 insi ce părere au, daca merita sa mergem, daca nu e tare vantul pentru ca nu vrem sa riscam viata noastră", a declarat Claudiu Moldovan, pilot.
Şi nu au fost puţini cei care şi-au luat inima în dinţi şi s-au lăsat legănaţi de vânt.
Un zbor în tandem cu parapanta costă 150 de lei, cel cu parapanta cu motor 350 de lei, iar o probă cu elicopterul 400 de lei.
