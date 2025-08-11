Dacă v-a trecut prin minte să adoptaţi un urs sălbatic, trebuie să ştiţi că sanctuarul din Zărneşti vă oferă această şansă. Bineînţeles, vorbim despre o adopţie virtuală. Preţurile pornesc de la 25 de lei pe lună, iar banii sunt folosiţi exclusiv pentru îngrijirea urşilor. Iubitorii de animale au acceptat deja provocarea, mai ales că adopţia vine la pachet cu multe surprize.

Oricine adoptă un urs din sanctuarul de la Zărneşti devine automat un părinte virtual pentru animalul ales. Din proces nu lipsesc certificatul de adopţie cu poza animalului ales, numele dorit și data vizitei. Un sentiment unic, spune Doina, care a ales o ursoaică acum 8 ani.

"Şi am luat-o pe Dia... Eu pentru că eram sponsor am zis că eu oricum dau lunar 100 de lei. Trebuie să avem grijă de ele" a relatat părintele virtual Doina Grecu.

Banii strânşi din adopţii sunt folosiți ulterior ca urşii să se bucure de libertate şi de îngrijirea adecvată.

"Suprafaţa totală a sanctuarului de urşi de la Zărneşti este de aproape 70 de hectare. În acest moment, 129 de urşi trăiesc şi sunt îngrijiţi, hrăniţi în acest loc" a spus reporterul Observator Claudiu Loghin.

Cel mai mare proiect pentru bunăstarea animalelor din Europa

"Pas cu pas şi cu ban cu ban, se adună ca să putem să îngrijim aceste animăluţe. Este cel mai mare proiect pentru bunăstarea animalelor din Europa şi acest lucru se vede mai ales la nivel internaţional" a spus vicepreşedintele Asociaţiei 'Milioane de Prieteni', Paula Ciotloş.

Cine nu doreşte, însă, să adopte, poate oricând să viziteze sanctuarul. Cei mai curioşi sunt copiii, care descoperă de fiecare dată detalii interesante despre viaţa urşilor.

"Au aflat ca ursii nu sunt agresivi, ei doar se apără şi atacă doar în momentul în care simt că nu mai au libertate" a explicat cineva.

Anul acesta, sanctuarul de la Zărnești implinește 20 de ani de la înființare.

