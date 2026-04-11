De Paşte, unii aleg liniştea muntelui. Alţii, vor să simtă briza mării. Cei mai norocoşi încă mai pot prinde chiar şi câteva ture pe schiuri. Sunt oferte pentru toate gusturile şi buzunarele, cu mese tradiţionale, activităţi pentru copii şi experiențe care combină relaxarea cu distracţia. Aşa că, fie că vreţi aer curat, soare sau puţină adrenalină, aveţi de unde alege.

La munte, în Poiana Braşov, primăvara şi-a intrat, în sfârşit, în drepturi.

Verde şi alb. Aşa arată combinaţia de culori a acestui început de săptămână într-o staţiune cum este Poiana Braşov. Verde crud de la primele zone expuse la lumina acestui soare de primăvară şi alb de la ultimele petice de zăpadă din zona superioară a masivului Postăvarul din acest sezon de iarnă.

"A ieşit soarele şi vremea e caldă, dar nu foarte tare. Cred că e vremea perfectă pentru drumeţii. De asta am venit aici", a afirmat un domn.

Gradul de ocupare în hotelurile de lux, la jumătate

Acum, hotelierii pun la punct ultimele detalii pentru turişti. În hotelurile de lux, gradul de ocupare abia trece de jumătate.

"Pachetele de Paşte sunt pentru anul ăsta la trei nopţi de cazare, care include partea de spa, piscină, saună, până la 12 noaptea, mic dejun. Pachetele încep de la 1.600 de lei pe noapte pentru două persoane", a spus Sorin Coman, director al unui hotel de 5 stele.

Ofertele de 4 stele pornesc de la aproximativ 330 de euro de persoană pentru trei nopţi. În bucătării, meniurile sunt deja stabilite.

"Vorbim de dejunul pascal, care se va ţine în grădină, va fi live cooking. Vom avea un proţap care va cuprinde miel, vom avea stufat de miel, vom avea şi salata boeuf", a relatat Laura Mihalache, chef executiv la un hotel de 4 stele.

La mare, turiştii au prins temperaturi de peste 20 de grade

De la munte, coborâm spre mare, unde săptămâna Paştelui i-a întâmpinat pe turişti cu temperaturi de vară, de peste 20 de grade.

"Soare, cald. Au copiii vacanţă şi noi iubim marea dintotdeauna", a spus un domn.

Şi aici sunt pregătite pachete festive atractive.

"Vorbim despre două nopţi plus una la hoteluri, unde preţurile pornesc de la 300 de lei pe noapte şi ajung până la 1.500 de lei pe noapte", a afirmat Elenis Tulică, reprezentant OMD Năvodari.

Iar pentru cei care nu sunt pregătiţi să renunţe la iarnă, încă pot alege o vacanţă la schi. La Buscat, lângă Cluj-Napoca, copiii schiază gratuit de Paşte, iar adulţii plătesc doar 119 lei, pentru un skipass de o zi. De mâine, vremea se va răci în toată ţara.

