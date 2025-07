Aproximativ 100.000 de turişti sunt aşteptaţi pe litoral românesc în acest final de săptămână. 30 de grade vor fi în weekend la mare, apa are 23 de grade. Staţiunile preferate de turişti acum sunt Mamaia Nord, Costineşti, Eforie, precum şi sudul litoralului. Preţurile pornesc de la 215 lei camera dublă la un hotel de 3 stele în Mamaia, 350 de lei cu mic dejun inclus la 4 stele. În Eforie, la 3 stele preţul e de la 200 de lei, iar la 4 stele preţul de 565 de lei cu mic dejun inclus şi sezlonguri pe plajă.

În total, 300 de bazine aşteaptă turiştii pe întreg litoralul românesc

Nici nu ştii unde se termină piscina şi unde începe marea. Pe lângă priveliştea spectaculoasă, turiştii se bucură aici de confort, apă liniştită, fără să plece în alte destinţii exotice. Un răsfăţ la înălţime, la etajul nouă mai exact - un cadru ideal şi intim pentru cupluri sau tineri care caută cele mai instagramabile locaţii de pe litoralul românesc. Pentru familiile cu copii, distracţia este însă la parter, Acolo sunt alte trei variante de bazine. Pentru un astfel de răsfăţ de cinci stele, în Mamaia Nord, turiştii plătesc 1.000 de lei pe noapte. "Cu toate aceste facilităţi incluse, parcare, gym, SPA şi aceste minunăţii de piscine. Această piscină infinity a fost inclusiv în iarnă folosită de cei mai curajoşi pentru că avem şi un centru SPA", a declarat Cristina Drăgan, manager apart-hotel Mamaia Nord.

În cealaltă parte a staţiunii, un hotel de patru stele îşi întâmpină clienţii cu o atfmosferă de neratat: piscină chiar lângă plajă, muzică, un bar cu băuturi răcoritoare la discreţie şi multă distracţie, mai ales pentru copii. Cei mai mulţi turişti spun că ar alege şi marea, dacă n-ar fi descurajaţi de munţii de alge. "Din ce în ce mai mulţi turişti îşi doresc să aibă printre facilităţile pachetului de cazare şi piscină", a declarat Andreea Lungu, manager hotel 4 stele Mamaia. Iar hotelierii au înţeles ce vor musafirii lor aşa că au reamenajat sau construit piscine în ultimii cinci ani, numărul acestora a crescut cu aproximativ 20%.

"Piscinele reprezintă un plus. Familiile cu copii preferă foarte ult piscinele pentru că îşi pot supraveghea copiii îndeaproape. Piscina propriu zis nu aduce mai mulţi bani, dar aduce mai mulţi clienţi tocmai pentru că hotelul are această facilitate", a declarat Aurelian Marin, manager agenţie de turism. Şi în Eforie Nord, un hotel de patru stele şi-a creat clienţi fideli datorită piscinelor. Preţul e cam acelaşi, 1.000 de lei pe noapte. "Noi avem avem trei piscine, una pentru copilaşi, cea de-a doua este cu tobogane, tot pentru copii şi cea de-a treia este pentru adulţi cu dimensiuni semiolimpice şi un mare plus pe care noi îl avem este că aceste piscine sunt încălzite", a declarat Liliana Cornea, manager hotel 4 stele Eforie Nord. În total, 300 de bazine aşteaptă turiştii pe întreg litoralul românesc. Acestea pot fi folosite de clienţii hotelurilor şi accesul intră, de obicei, în pachetele de vacanţă.

