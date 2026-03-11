Un bărbat a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila pentru tentativă de omor şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, după ce ar fi lovit o persoană cu o macetă în zona capului.

Lovit cu maceta în cap după un conflict. Bărbatul a fost atacat în spatele unui magazin, în Brăila - Shutterstock

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila, prin rechizitoriul din 11 martie 2026 a fost dispusă trimiterea în judecată a inculpatului I.A., aflat în stare de arest preventiv.

"La data de 14.01.2026, în jurul orei 12:10, în timp ce se aflau pe raza municipiului Brăila, judeţul Brăila, în spatele unui magazin alimentar, după ce i-a fost pulverizat spray cu substanţă iritant-lacrimogenă în zona feţei de către persoana vătămată, inculpatul I.A. a lovit-o pe aceasta cu o macetă în zona capului, cu intenţia de a-i suprima viaţa, provocându-i leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare 20-25 zile de îngrijiri medicale, iar prin faptele sale a tulburat ordinea şi liniştea publică a persoanelor prezente", informează Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila, potrivit Agerpres.

Potrivit sursei citate, rechizitoriul, împreună cu dosarul cauzei, a fost înaintat spre competentă soluţionare Tribunalului Brăila.

Articolul continuă după reclamă

Larisa Andreescu Like Larisa Elena Andreescu face parte din echipa Observator de peste 8 ani şi este în prezent Editor de Content pentru site-ul observatornews.ro. ➜

Întrebarea zilei Sunteți de acord ca SUA să folosească baza Kogălniceanu pentru eventuale operaţiuni în Iran? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰