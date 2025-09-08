Aseară am asistat la unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice de anul acesta: eclipsa totală de Lună. Toţi ochii au fost aţintiţi spre Luna Sângerie, aşa cum a fost botezată. Spectacolul ceresc a durat în jur de 4 ore şi jumătate şi a putut fi admirat de pe tot mapamondul, din România până în Asia şi Australia. Cine a ratat, însă, mai are de aşteptat un an. Următoarea eclipsă de lună va avea loc abia pe 28 august 2026.

O imagine rară și plină de culoare. Asta au putut admira oameni de pe tot globul, aseară, în timpul ultimei eclipse totale de lună din acest an. Luna a intrat în umbra Pământului în jurul orei 20:30, astfel că Observatorul Astronomic din capitală şi-a deschis porţile până la miezul nopţii, ca nimeni să nu rateze spectacolul ceresc.

Zeci de oameni s-au adunat în faţa Observatorului Astronomic pentru a putea urmări eclipsa. Fenomenul este vizibil cu ochiul liber şi se întinde pe mai bine de cinci ore, cu o fază de totalitate care durează mai mult de o oră. În tot acest timp, luna va părea colorată în tonuri de roşu-cărămiziu, de unde şi denumirea populară de luna sângerie.

"Este momentul când, dacă ai fi pe lună, Pământul se pune în dreptul soarelui şi pe lună nu mai ajunge multă lumină. Ajunge lumina roşie, care este împrăştiată de atmosfera Pământului şi de asta este luna roşie", a explicat Adrian Şonka, Observatorul Astronomic. Pasionații de fotografie nu au putut lipsi de la evenimentul unic. Rețelele sociale s-au umplut rapid de cadre cu "Luna Sângerie", văzută din toate colțurile țării.

Şi clujenii au aşteptat cu sufletul la gură faza de totalitate, care a putut fi urmărită din parcul Feroviarilor, cu ajutorul unui telescop. Deşi cerul a fost înnorat, cei mici au fost la fel de captivaţi de moment. "Ne-am adunat toţi pasionaţii de astronomie din Cluj. Eu mă bucur că au venit în număr aşa de mare, chiar nu mă aşteptam", a declarat Ştefan Pop-Coţ, fondator Observator Astronomic Mobil. Pe litoral, eclipsa a fost acompaniată de valurile mării.

Luna sângerie s-a arătat şi în restul lumii. Fenomenul a putut fi admirat în toată splendoarea din Spania. Iar magia a continuat pe continentul asiatic - din Dubai în Ierusalim şi până în Bagdad. Pentru unii, momentul a însemnat mai mult decât un spectacol astronomic. A fost momentul perfect să se conecteze cu universul. "Unii oameni cred că nopţile de eclipsă sunt sacre, că energia Pământului se multiplică şi că putem pune dorinţe. Şi este atractiv şi pentru că putem vedea acest fenomen cu ochiul liber şi pentru că cerul ne transmite o senzaţie plăcută". Următoarea eclipsă de lună va avea loc abia pe 28 august 2026.

