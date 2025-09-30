"M-a luat de gât şi m-a lovit". Mama unui elev din Vaslui susţine că a fost bătută de femeia de serviciu

Mama unui elev din comuna Iveşti, judeţul Vaslui, a reclamat la 112 că ar fi fost lovită de mai multe ori de femeia de serviciu. Acesta susţine că incidentul a avut loc în momentul în care a încercat să intre în şcoală ca să stea de vorbă cu directoare, pentru că femeia de serviciu i-ar fi agresat şi ameninţat în repetate rânduri fiul în vârstă de 7 ani.

Tincuţa Oprea, mama agresatã, a declarat pentru vremeanoua.ro că a avut probleme, în ultima perioadã, cu angajata însărcinatã cu curăţenia de la şcoala Generală Nr. 1 din Iveşti.

"Cel mai mic dintre copii are 7 ani şi acum două săptămâni a venit acasã plângând, lovit la cap, fără ghiozdan şi fără geacã. Mi-a spus cã a fost împins de femeia de serviciu şi a căzut pe podeua de la WC. Am mers să vorbesc cu ea ca să înteleg ce s-a întâmplat. Ea mi-a spus că nu l-a atins, doar a ţipat la el şi, de frică, a alunecat pe podea şi s-a lovit. Acesta a fost doar unul dintre incidente, pentru că au fost mai multe ameninţări la adresa copilului", a spus mama agresată.

Pentru că ameninţările ar fi continuat, Tincuţa Oprea a mers să vorbească cu directoarea şcolii. La intrarea în unitate de învăţământ ar fi dat însă peste femeia de serviciu.

"La ora 8, am intrat cu copilul pe uşa şcolii şi atunci m-am trezit că mă ia cineva de gât şi mã loveşte. Erau o mulţime de copii acolo, de şase, şapte ani. Imediat am sunat la 112 şi a venit un echipaj de Poliţie", a declarat Tincuţa Oprea.

Evenimentul a fost surprins pe camerele de supraveghere de la şcoală. Profesorii care le-au văzut spun că femeia doar a fost împinsă din faţa uşii, nu bătută.

"S-a demarat o anchetă în şcoală momentan, dar nu doresc să comentez mai mult", a declarat Georgiana Butnoi, directoarea şcolii, pentru Vremea nouă.

"Am înteles că cei din şcoală invocă regulamentul şi că femeia de serviciu nu ar fi bătut acea mămică şi doar ar fi împins-o ca să poatã închide uşa de la intrare. Noi vom analiza exact situaţia şi vom vedea clar ce a fost acolo", a precizat şi primarul Ioan Botezatu.

Potrivit Vremea nouă, Tincuţa Oprea este acuzată de unele mămici că vrea sã se impună în faţa Comitetului de părinţi din şcoală şi se erijează într-un justiţiar, uneori exagerând. Din acest motiv, ar fi intrat în conflict cu femeia de serviciu care nu a lasat-o să se plimbe prin şcoală, pe unde voia ea.

Pe lână poliţie şi conducerea şcolii, femeia a sesizat şi Inspectoratul Şcolar Judeţean şi DGASPC.

