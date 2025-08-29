La câteva zile după ce un livrator asiatic a fost lovit cu pumnul în faţă, în Bucureşti, un alt livrator străin a vorbit despre experienţa sa din România.

- "Mă simt ca acasă aici, nu m-aş muta". Reacţia unui livrator asiatic după incidentul din Colentina - Captură Facebook

Bărbatul a fost întrebat de un cuplu de români care făcuse o comandă cum se simte în ţara noastră. Livratorul a precizat că lucrează de trei ani în România, dar nu a avut niciodată parte de un incident precum cel din Colentina.

Povestea unui livrator asiatic: "Românii îmi zic boss, le zic şi eu boss"

De asemenea, el a mai spus că simte că nu plecat niciodată din ţara lui pentru că în România se simte la fel de bine acasă. El a povestit şi cum a decurs prima sa livrare: nu ştia cum se face această meserie, nu ştia limba română, nu ştia adrese, iar o femeie l-a ajutat să ducă primul pachet.

Articolul continuă după reclamă

"Am fost șocat prima oară când am venit. Nu știam să livrez, nu știam limba. Am venit aici și era o femeie afară. Am întrebat unde e adresa asta. Ea, în loc să răspundă, a zis 'hai cu mine, fiule'. Românii sunt foarte de treabă. Și eu sunt șocat de ceea ce s-a întâmplat. În trei ani de când sunt aici, nu s-a întâmplat așa ceva. Vă spun sincer, nu m-aș muta în altă țară. Pentru că, sincer, nu mă simt plecat de acasă. Mă simt acasă. Am atâția prieteni în România. Îmi zic boss, le zic boss", a spus Rehan.

Cei mai mulţi muncitori străini din România lucrează în industria prelucrătoare şi în construcţii, potrivit statisticilor oficiale. Pe de altă parte, cei mai mulţi livratori lucrează în Bucureşti, iar majoritatea sunt asiatici

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Folosiţi pudră proteică în alimentaţia voastră, chiar dacă nu faceţi sport? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰