Iașiul a fost cuprins de magie! Grădinile din spatele Palatul Culturii s-au transformat, pentru o seară, într-o scenă de vis, unde lumina și muzica s-au împletit perfect la cea de-a 14-a ediție a galei "Magia serii în sunet și lumină". Sub cerul liber, artiștii au readus la viață povești fermecate din universul Disney și marile musicaluri de pe Broadway, într-un spectacol gratuit care a vrăjit publicul încă din primele clipe.

Seara a început ca într-un basm, în grădinile din spatele Palatul Culturii din Iași. Luminile au dansat printre copaci, culorile au pictat cerul, iar oamenii au fost purtați într-o lume fermecată, unde muzica s-a transformat în magie. Asta după ce zeci de artiști ai Operei Naționale Române din Iași au transformat scena într-un spectacol grandios, dedicat tuturor generațiilor.

"Dorim să prezentăm, anul acesta, un repertoriu nou, muzică de film şi un muzical. Noi credem că în jurul muzicii se strâng cei mici şi cei mari pentru a ne bucura de la minunata lume Disney, la Broadway", a declarat Andrei Fermășanu, manager Opera Naţională Română Iaşi.

"Se concentrează pe ideea de magic, pe visare, pentru că e un spectacol care reuneşte celebra muzică din lumea Disney, din muzica de film", a declarat Cristi Avram, regizor.

Magie și poveste într-un spectacol

De la poveștile copilăriei, precum Frumoasa și Bestia sau Alba ca Zăpada, până la musicaluri de pe marile scene ale lumii, repertoriul a fost un carusel de emoții și energie. Copiii au fredonat melodiile din desene animate, iar adulții au retrăit măcar pentru o clipă, bucuriile de altădată.

"E un prilej, un prilej perfect de a ne aminti cum gândeam când eram mici, cât de deschişi eram spre visare şi cum ne făceam realitatea cât mai frumoasă", a declarat Cristi Avram, regizor.

"M-a dus aşa într-o lume magică a poveştilor, de care avem tot timpul nevoie. Te conectezi şi cu natura, şi cu povestea, şi cu magia. Efectiv, cu totul". "Superb. Merită tot efortul. Chiar şi pentru copii, care a doua zi au şcoală", spun spectatorii.

Şi cum muzica a șters granițele dintre generații și a transformat Iașiul, pentru câteva ore, într-o veritabilă capitală a viselor, atmosfera a strălucit pe deplin.

"O seară, cred eu, strălucitoare şi pe placul tuturor. Este o atmosferă foarte plăcută pentru noi. Ne impresionează prezenţa unui public atât de numeros. Se creează şi o energie frumoasă", a declarat Cristina Grigoraş, soprană.

Spectacolul "Magia serii în sunet și lumină" a ajuns la a 14-a ediţie și continuă să adune mii de oameni sub cerul liber. Mai ales că accesul la această feerie este complet gratuit.

