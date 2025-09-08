Planuri pentru o nouă linie de metrou la Bucureşti. Magistrala şapte ar urma să lege Voluntari de Bragadiru, oraşe devenite aproape cartierele capitalei. Apărut în plină criză bugetară, proiectul de 27 de staţii întruneşte condiţiile pentru a primi finanţare europeană.

Noul metrou, Magistrala M7, va avea prima stație lângă Autostrada 0, la capătul orașului Bragadiru. Lângă intrarea în subteran ar trebui amenajată și o parcare, pt că locuitorii comunelor învecinate să-și lase mașinile aici și să ia metroul spre București. Sunt două discuții o linie de 26 de kilometri cu 27 de stații, până în Voluntari, sau varianta mai scurtă, de 13 kilometri și 15 stații, până în centrul Capitalei.

Pentru lucrările estimate la peste două miliarde şi jumătate de euro, au semnat protocol de colaborare ministerul Transporturilor, Metrorex, două primării de sector şi Consiliul Judeţean Ilfov.

"Vom avea un metrou care va circulă parţial subteran şi parţial pe la suprafaţă, metrou uşor. Va trebui să gestionăm marile intersecţii cu soluţii supra sau subterane. Este un proiect extrem de complex", spune Rareş Hopincă, primarul Sectorului 2.

Studiul de fezabilitate va dura trei, patru ani, iar viitoarea magistrală ar putea fi inaugurată peste un deceniu în cel mai optimist scenariu.

"Când o avea nepotul meu nepoți. Și nepotul meu are 2 ani", spune un localnic.

În paralel, autoritățile locale propun un al doilea proiect, pentru prelungirea Magistralei corporatistilor cu două stații, până la intrarea în Voluntari. Scopul este că microbuzele cu navetiști să nu mai aglomereze stația Pipera, ci descărcarea călătorilor să se facă într-o zona mult mai aerisită.

"Vom lansa licitația pt studiul de fezabilitate și ne dorim că în 2 ani acest studiu să se termine", spune Rareş Hopincă, primarul Sectorului 2.

Până atunci, avansează lucrările pentru metroul de aeroport - linia ar putea fi dată în folosinţă peste trei ani.

