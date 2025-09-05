Invazie de ploşniţe la Poliţia Capitalei. Peste 100 de agenţi au fost muşcaţi de insecte, iar mulţi au ajuns la urgenţe din cauza rănilor. Poliţiştii reclamă condiţiile de muncă şi se tem că vor avea de pătimit dacă duc insectele şi acasă.

"M-am trezit dimineaţa plin de bube pe mine". Peste 100 de poliţişti din Capitală, muşcaţi de ploşniţe - Facebook/Sindicatul Europol

Poliţiştii se plâng de o adevărată invazie a insectelor care se hrănesc cu sânge. Mai mulţi agenţi au dus ploşniţele acasă pe haine, fără să ştie, iar alţii s-au ales cu răni serioase.

"Situaţia a escaladat, vorbim despre colegi care au fost nevoiţi să se prezinte la serviciul de primiri urgenţe, ca urmare a numarului mare de muşcături de pe corp", a declarat Cosmin Andreica, liderul Sindicatului Europol.

"Aceste ploşniţe au ajuns şi la noi în birou. Şi în tura de noapte mi s-a întâmplat să fiu muşcat. M-am trezit dimineaţa plin de bube pe mine", spune un poliţist muşcat de plosniţe.

Peste 100 de poliţişti au ieşit la raport şi s-au plâns şefilor că nu mai pot lucra în aceste condiţii.

Sindicaliştii au semnat prezenţa ploşniţelor la secţia 5 de poliţie din Sectorul 1 al Capitalei. Insectele au mai fost văzute la secţia 15 de poliţie şi la două centre de reţinere şi arestare preventivă.

Superiorii poliţiştilor le-au transmis că dezinsecţii sunt programate periodic în toate unităţile, iar cea mai recentă a avut loc luna trecută.

"Există posibilitatea reintroducerii unor insecte, precum ploşniţele, din exterior, prin intermediul obiectelor personale, hainelor sau bagajelor celor aduşi în arest", potrivit Crinei Eşanu, purtător de cuvânt al Poliţiei Capitalei.

Ploşniţele colonizează agresiv orice spaţiu pentru că se reproduc rapid. Unii nu au reuşit să scape de ele decât după ce au aruncat saltelele şi mobila în care îşi făcuseră cuib insectele parazite. Apoi, urmează dezinsecţia care trebuie repetată şi ajunge să coste 1.500 de lei pentru un apartament cu trei camere.

