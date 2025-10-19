Silvicultorii vor fi dotați cu bodycam-uri! Este un proiect de lege care se poate concretiza în curând. Măsura ar veni în sprijinul personalului silvic, ca aceştia să nu mai fie vulnerabili în fața hoților de lemne sau a celor care încalcă în alt mod legislația. Inițiatorii proiectului spun că acesta reprezintă un pas concret și necesar în sprijinul celor care, zi de zi, își riscă viața pentru a proteja una dintre cele mai valoroase resurse ale României: pădurea.

Proiectul a primit deja undă verde de la Senat şi urmează ca votul final să îl dea Camera Deputaţilor.

"Mă bucură să văd că absolut toate partidele au înţeles nevoia unei astfel de măsuri. Odată pentru a creşte siguranţa pădurarilor, a oamenilor care nu de puţine ori sunt hărţuiţi, ameninţaţi sau chiar au viaţa pusă în pericol. Şi pe de altă parte pentru a creşte transparenţa în silvicultură" a explicat ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Silvicultorii sunt nerăbdători şi spun că este o măsură binevenită. Bodycam-urile nu o să fie doar un instrument de documentare pentru pădurari, ci şi un "scut" pentru siguranţa lor. În judeţul Suceva, spre exemplu, doar în ultimii 5 ani s-au înregistrat 19 atacuri asupra personalului silvic.

O măsură care i-ar putea descuraja pe infractori

"Bodycam-urile sunt un lucru pozitiv pentru că pot să ne aducă mai multe avantaje decât dezavantaje. În cazul persoanelor violente sau conflictuale avem dovada, în cazul în care îi surprindem asupra faptelor ilegale" a explicat inginerul Marian Iospescu.

"La fel ca şi multe lucruri pe care le au în dotare, armament şi aşa mai departe, pot descuraja şi mai mult decât atât, pot proba mai departe nişte lucruri care s-ar putea întâmpla negativ înspre personalul silvic" a explicat reprezentantul Direcţiei Silvice Suceava, Cezar Tulbure.

"Am avut ultraj, ameninţări, ni s-au blocat vehiculele, maşinile, nu am putut să ajungem unde era infracţiunea" a mai relatat Marian Isopescu.

Înregistrările obţinute vor putea fi folosite ca probe

Mai mult, înregistrările obținute vor putea fi folosite ca probe în cadrul procedurilor judiciare.

"Absolut orice înregistrare audio sau video are aceeaşi valoare, cu atât mai mult dacă ea este obţinută de un reprezentant al statului. E adevărat că nicio probă nu este suficientă în singularitatea ei, ea trebuie coroborată şi cu alte probe [...] Dar poate reprezenta chiar sub 100%" a explicat avocatul Mihai Ștefănoaia.

"Într-o altercaţie cu un proprietar sau un hoţ de lemne va fi foarte utilă, pentru că ea va fi o dovadă de necontestat în instanţă" a punctat pădurarul Grigore Vaman.

Această măsură face parte din strategia de modernizare a instituţiilor de mediu. Dacă trece şi de Camera Deputaţilor, o să intre în vigoare.

