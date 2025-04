"Cum am venit acasă, prima zi m-am dus la ea la salon, m-a păgubit de 2.000 de franci". Flavia şi-a dat seama că banii munciţi cu greu în străinătate se "evaporaseră" în timpul vizitei la salon. A descoperit furtul când a ajuns la cumpărături şi nu a mai avut cu ce să plătească.

Jefuite la salon

"Merg repede la coafor, m-am aranjat, când am plecat de acolo, am luat fata, m-am trezit cu cumpărături de 10 milioane, 1.000 de lei noi, că nu avem bani. Am denunţat-o. Au apărut o grămadă de persoane: Şi mie mi-a luat banii de chirie, şi mie mi-a luat banii pentru operaţia copilului cu Sindrom Down", povestește Flavia, păgubită.

Vezi și

După ce Flavia şi-a postat povestea online a dat curaj şi altora. Aşa au apărut mai multe cliente ale aceluiaşi salon, păgubite şi ele. "Înainte să intru pe uşa ei, ştiam ce sume am. Mi-a cerut să îi plătesc serviciile. Am deschis portofelul şi mi-a sărit în ochi că lipsea o bancnota de 50 de euro", spune Cristina, păgubită.

"De profesie, eu sunt economist. La un moment dat, o întreb: O întreb, tu nu emiţi bon fiscal? Zice nu, că "Mie nu îmi e teamă de nimic." Măi, Loredana, uite ce scrie pe Facebook despre tine, că ai furat bani?Aaa, hate", spune Raluca, păgubită.

Mirel a pierdut avansul de maşină

Atunci când nu ocolea legea sau fura de-a dreptul, femeia ar fi câştigat încrederea clientelor cărora le cerea împrumut bani. Aşa a rămas Mirel fără avansul de maşină, după ce soţia l-a rugat să o ajute cu bani pe cosmeticiana ei.

"I-am împrumutat 8.500 de euro. Ca să am acoperire, am zis hai să facem un act notarial. Când a venit data stadentă a început să zică "Domnule, ştii, că tu mi-ai dat bani cu camătă." Am dat-o în judecată de un an jumătate şi nu am o înfăţişare cu ea. Cineva o ţine în braţe", spune Mirel, păgubit.

"O tot sunam. Ba îmi răspundea, ba nu răspundea. Ba îmi dădea mesaje că aşteaptă să încaseze bani că a avut programări, dar s-au anulat. M-am dus la poliţie, am făcut o plângere. 2024. M-am lăsat păgubaş. Nu am bani de avocat", adaugă Raluca, păgubită.

Reporterii Observator s-au deplasat la adresa unde clientele au indicat că ar fi salonul, dar nimeni nu a răspuns. Fără răspuns au rămas şi apelurile telefonice. Patroana salonului nu a putut fi contactată pentru un drept la replică.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că România ar trebui să dea explicaţii Statelor Unite pe tema alegerilor anulate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰