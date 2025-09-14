MApN: Drona rusească nu a trecut peste zone locuite, nu a fost un pericol real pentru localnici

A fost alertă la graniță la trei zile de când Polonia a anunțat că spațiul său aerian a fost încălcat de drone rusești. Scenariul s-a repetat la noi în zona Chilia Veche. Două aeronave F-16 au urmărit drona timp de 50 de minute, până când acesta a dispărut de pe radar. Asta în timp ce în Polonia dronele au fost doborâte cu sprijinul avioanelor militare ale aliaților săi din NATO.

Ministerul Apărării Naționale a dat ordin să decoleze două avi,oane de luptă F-16 de la baza aeriană Fetești către zona de nord a județului Tulcea acolo unde au fost detectate drone care au intrat ilegal în spațiu aerian românesc. Avioanele au decolat la ora 18.05, iar în jurul ore 18.23 au detectat o dronă care era în spațiul aerian național. Drona a fost urmărită aproximativ 20 de kilometri în zona localității Chilia, după care aceasta a dispărut de pe hartă.

Cât despre incidentul din urmă cu trei zile din Polonia, Ministerul Apărării Naționale a menționat faptul că există o lege, legea 73 din 2025 care oferă cadrul legal pentru a fi dobărâte aceste drone în anumite condiții: trebuie analizat nivelul amenințării, ținându-se cont clar de protejarea vieții omenești din acea zonă, în care dronele au survolat spațiul aerian românesc.

Tot Ministerul Apărării Naționale a menționat faptul că acea dronă de seara trecută nu a trecut peste zone locuite din România și nu a reprezentat un pericol real pentru locuitorii din acea zonă, motiv pentru care alerta aeriană a încetat în jurul orei 21 și avioanele s-au retras la bază.

Articolul continuă după reclamă

Au fost emise și două mesaje Ro-alert pentru locuitorii din zonă, care au fost sfătuiți să se adăpostească și să sune la 112 în cazul în care sunt incidente. Nu au fost apeluri la 112 seara trecută și nici nu s-au semnalat până la această oră fragmente de dronă sau drone căzute pe teritoriul național.

Este un nou atac al Rusiei asupra infrastructurii portoare de la Dunăre din Ucraina, atacuri care au loc aproape săptămânal.

Adrian Obreja

