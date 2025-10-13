Racla cu moaştele Sfintei Parascheva a fost purtată de preoţi pe străzile din Iaşi. Zeci de mii de credincioşi au pornit pe "Calea Sfinţilor", un drum trăit cu emoţii compleşitoare. În cele cinci zile de pelerinaj, peste 100 de mii de oameni au venit să se roage la Catedrala Mitropolitană. Aşteptarea la rând ajunge şi până la 12 ore, însă, îngerii lor păzitori sunt peste o mie de voluntari care se asigură că vor ajunge cu bine la sfânta raclă.

Emoţionaţi până la lacrimi, enoriaşii au pornit pe Calea Sfinţilor. Zeci de mii de credincioşi au urmat racla cu moaştele Sfintei Parascheva care a fost purtată de preoţi pe străzile din Iaşi.

"Un moment special, foarte important pentru toţi credincioşii".

Sunt bătrână în vârstă şi Cuvioasa Parascheva m-a ajutat de mi-am învăţat toţi copiii, la liceu, la facultate", spun pelerinii.

"Am remarcat o anumită cuminţenie a credincioşilor, parcă mai multă seninătate pe fruntea lor. Semn că, chiar dacă sunt greutăţi în viaţă, omul apreciază momentele de adâncime, de cuprindere, de înălţime", spune un preot.

Pe Calea Sfinţilor a fost adusă şi racla cu moaştele Sfântului Grigorie Palama din Grecia.

"Vreau să mulţumesc şi să-mi exprim bucuria deosebită pentru prezenţa aici la Iaşi, la această procesiune minunată, strălucită, cu ocazia hramului Sfintei Cuvioasei Parascheva", a spus un preot grec.

"Sfinţii aceştia sunt nişte comori pentru ţara noastră, cine vrea să-i înţeleagă, să-i vadă", spun pelerinii.

Raclele celor doi sfinţi au fost purtate de preoţi pe străzile din oraş pentru o oră şi jumătate. În tot acest timp, pelerinajul a fost întrerupt. Aşa că, baldachinul îmbrăcat cu flori a rămas gol. În cele cinci zile de pelerinaj, aproape 120 de mii de enoriaşi au venit să se închine la moaştele Sfintei Parascheva. Pelerinii stau şi câte 12 ore la rând.Aşteptarea chinuitoare, însă, le este uşurată de voluntari.

Reporter: Prinde bine o vorbă bună de la voluntari?

Pelerin: Prinde, şi o sticluţă de apă care ne-a dat-o şi o porţie de mâncare, au fost bine primite.

Maria are 18 ani şi este pentru prima dată voluntar la cel mai mare pelerinaj religios din ţară.

"Pentru mine, faptul că pot participa şi pot ajuta e o onoare, este modalitatea prin care mă pot dezvolta spiritual", spune Maria, Voluntar.

Anul acesta, peste 1.300 de voluntari au grijă de pelerinii care vin din toată ţara la Catedrala Mitropolitană din Iaşi. Iar cei care îşi pierd puterile sunt ajutaţi de personalul medical de la centrul instalat în curtea Mitropoliei.

