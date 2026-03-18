Sondaj. Peste jumătate dintre români au sărit peste mese în ultimul an ca să facă economie

Tot mai mulți români sunt nevoiți să facă compromisuri când vine vorba de hrană. Peste jumătate spun că, în ultimul an, au sărit peste mese sau au cumpărat alimente mai ieftine din cauza problemelor financiare, arată un sondaj publicat miercuri.

Peste jumătate dintre români (56%) afirmă că, în ultimele 12 luni, au fost nevoiți să sară peste mese, să mănânce mai puțin sau să cumpere alimente mai ieftine pentru a face față presiunii financiare, potrivit datelor centralizate de The Access Alliance, o alianță lansată și susținută de Glovo.

În același timp, șase din zece respondenți spun că s-au temut că nu vor avea suficienți bani pentru mâncare.

Percepții diferite asupra dificultăților alimentare

Aproape 40% dintre cei chestionați susțin că nu cunosc pe nimeni din cercul apropiat care să aibă dificultăți în a-și permite suficientă mâncare, în timp ce 19% consideră că ar putea identifica ușor o persoană aflată într-o astfel de situație.

Pentru 40% dintre respondenți, insecuritatea alimentară înseamnă să sari peste mese din motive financiare sau să reduci porțiile pentru ca alți membri ai familiei să poată mânca.

Datele arată că jumătate dintre români au evitat întâlnirile sociale pentru că nu își permiteau să contribuie cu mâncare, iar aproape 80% spun că sunt nevoiți să caute frecvent promoții din cauza lipsei de bani.

În același timp, aproximativ 60% dintre respondenți declară că au renunțat la întâlniri din motive financiare legate de alimentație.

Sprijinul vine, în principal, din familie

Când vine vorba despre ajutor, cele mai frecvente gesturi sunt cele directe: 57% dintre respondenți spun că au donat sau au oferit mâncare, iar alții că au plătit produse alimentare pentru persoane aflate în dificultate.

Dacă s-ar confrunta personal cu probleme în a-și permite mâncarea, 43% spun că ar apela în primul rând la familie, înaintea prietenilor sau colegilor.

Totodată, 17% dintre respondenți afirmă că nu ar spune nimănui dacă ar avea dificultăți în a-și asigura hrana zilnică.

Potrivit cercetării, șapte din zece români consideră că situația legată de insecuritatea alimentară s-a înrăutățit în ultimii 3-5 ani.

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1.007 respondenți din România și analizează percepțiile publice privind dificultățile legate de accesul la alimente, se arată în comunicatul oficial. Marja de eroare este de +/-3,6%, la un nivel de încredere de 95%.

