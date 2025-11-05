Mark Rutte: România investeşte în NATO şi NATO investeşte în România

Secretarul general al NATO a declarat, după întâlnirea cu președintele Nicușor Dan de la Cotroceni, că nu există un dezechilibru în alianță după retragerea parțială a trupelor americane din România. "NATO este pe tot Flancul Estic. Când e nevoie, putem aduce trupele necesare. Vreau să fie foarte clar: NATO investește în România", a spus Rutte.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, vorbește în cadrul unei conferințe de presă, Cotroceni, 5 noiembrie 2025 - Profimedia

România investeşte în NATO şi NATO investeşte în România, a declarat, miercuri, secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, Mark Rutte. Într-o conferinţă de presă comună cu preşedintele Nicuşor Dan, după întrevederea avută la Palatul Cotroceni, înaltul oficial NATO a subliniat că "România este un aliat de valoare, de 20 de ani", precizând că ţara noastră dă dovadă de spirit de lider în zona Mării Negre, care este "punct strategic" în regiune. Totodată, el a apreciat sprijinul acordat de ţara noastră Ucrainei.

"România înţelege importanţa investiţiei în apărare şi este un exemplu în acest sens. Deja cheltuiţi peste 2% din PIB pe apărare şi plănuiţi să creşteţi la 3,5% până în 2030, plus 1,5% din PIB în investiţii legate de securitate. Este clar deci că România investeşte în NATO şi vă spun clar că NATO investeşte în România", a punctat Mark Rutte.

Potrivit acestuia, în contextul intrării unor drone ruseşti în spaţiul aerian român, Alianţa Nord-Atlantică a reacţionat "prompt". "Indiferent de care ar fi fost intenţiile, NATO ia asemenea incidente extrem de în serios şi vom rămâne vigilenţi", a explicat Rutte, adăugând că Alianţa este "capabilă şi pregătită pentru a face orice în ceea ce priveşte apărarea".

