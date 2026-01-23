Mario a fost ucis cu propria armă de cel care până nu demult îi era prieten. Băiatul de 13 ani era drogat în momentul în care i-a smuls cuţitul din borsetă şi i-a dat lovitura finală. Şi din ce în ce mai multe probe strânse de poliţişti arată că vorbim despre o crimă planificată în detaliu şi pe care autorii, nişte copii practic, au făcut tot posibilul să o ascundă. Cei doi băieţi de 15 ani sunt după gratii acum. Nu şi cel de 13 ani, prea tânăr ca să răspundă penal. Drept revoltă, zeci de mii de oameni cer, într-o petiţie, legea Mario, în care şi copiii sub 14 ani, care comit crime violente, să plătească pentru faptele lor. Mario va fi înmormântat, mâine, la ora 13.

"Nicio grimasă, nicio urmă de frică, de remușcare. Eu eram sigur că ăsta nu are nicio implicare. A zis "Mario e mort". Cum e mort? "Da". L-a omorât", a declarat unchiul băiatului de 15 ani, ucis de colegii minori.

În faţa unchiului lui Mario, poliţist de profesie, băiatul de 13 ani şi-a dat masca jos. Era în seara căutărilor, la două zile de la dispariţia lui Mario. A aruncat însă vina pe complicele lui.

Reporter: Credeți că mama copilului are o legătură?

Articolul continuă după reclamă

Unchi: Sigur știa, sigur e implicată că într-o mică sau mare măsură sigur știa.

Reporter: Considerați că l-a acoperit pe fiul ei în tot acest timp?

Unchi: 100%.

Martorul care l-a văzut încercând să scape de probe

La căutări a luat parte şi tânărul de 21 de ani, audiat ca martor. El a fost cel care l-a văzut pe băiatul de 13 ani la scurt timp după crimă, chiar când încerca să scape de probe.

"Era puţin cam agitat. Eu eram în maşină, nu ştiam ce se întâmplă doar a trecut o dată pe lângă mine. Nu am ştiut nimic de tot ce s-a întâmplat, pur şi simplu borseta lui Mario a fost găsită lângă casa mea şi de acolo s-a tras concluzia că eu aş putea să fiu un vinovat", a spus tânărul de 21 de ani.

Necropsia arată că Mario a fost ucis de mai multe lovituri, ultima, cea fatală, i-a dat-o chiar băiatul de 13 ani cu arma pe care i-a luat-o din borsetă. Analizele arată că era sub influenţa drogurilor.

Minorul nu răspunde penal, dar este scos din școală

Pentru că are 13, cel mai tânăr dintre agresori NU răspunde pentru crimă. Protecţia Copilului a decis însă că acesta NU va mai merge la şcoală fizic timp de de 6 luni.

"Dacă familia nu va colabora sau dacă pe parcursul evaluării şi monitorizării se va observa faptul că acest copil are nevoie şi de alte tipuri de servicii, atunci există inclusiv posibilitatea instituţionalizării lui", a explicat Smaranda Marcu, DGASPC.

O petiţie online care cere pedepse mai aspre pentru minorii sub 14 ani care comit crime violente a strâns deja aproape 18.000 de semnături.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

"Nu are voie să scape în condiţiile în care a plănuit cu atâta detaliu să facă crima asta. Trebuie făcut ceva, trebuie schimbat ceva urgent", a subliniat unchiul lui Mario.

Cum este pedepsită crima comisă de minori în Europa

În Europa, Marea Britanie are cele mai aspre pedepse. Acolo, răspunderea în caz de crimă începe de la 10 ani, indiferent de discernământ. În Cipru, Olanda şi Belgia legea a stabilit limita la 12 ani.

"România nu se află nici în limita de jos, dar nici în cea de sus. În polul de sus vorbim despre irlanda, o altă țară care pedepsește chiar cu închisoarea pe viață infracțiunile juvenile. Iar, dacă privim către zona minimală, unde închisoarea poate să ajungă la cel mult 10 ani de zile, vorbim despre Germania", a precizat Adrian Cuculis, avocat.

Ceilalţi doi adolescenţi acuzaţi de omor sunt acum în arest. Au cerut să fie cercetaţi în arest la domiciliu, dar judecătorii le-au respins cererea.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vi se pare justificată majorarea tarifelor STB? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰