Astăzi, sărbătorim Mica Unire, ziua în care Moldova şi Ţara Românească au ales să fie un întreg. Pentru elevi, însă, momentul nu a fost lăsat să treacă neobservat, ba chiar l-au celebrat în avans. Îmbrăcaţi în haine tradiţionale, au cântat şi au dansat, cu gândul la cei care au scris prima pagină a Unirii.

La Colegiul Naţional "Mihai Eminescu" din Botoşani, ziua de 24 ianuarie a fost sărbătorită în avans. Sute de elevi şi profesori au dat mână cu mână şi-au încins Hora Unirii chiar în curtea liceului.

"Atâta timp cât au venit elevii din schimbul de după-amiază, cu 45 de minute înainte, înseamnă că au vrut să fie la această activitate alături de noi", a relatat inspectorul general adjunct ISJ Botoşani, Cristina Bălaucă.

Iar pentru mulţi dintre elevi, Hora Unirii a însemnat a fost o emoţie trăită pe viu.

"Ziua 24 ianuarie pentru mine reprezintă o zi care este foarte importantă, datorită faptului că noi toţi ne unim în Hora Unirii. […] Am făcut o horă minunată aici. S-a simţit ca un moment absolut magic", a spus o elevă.

"Mă bucur foarte mult că am avut ocazia să particip la această activitate. E foarte frumoasă. Sper că şi celorlalţi le-a plăcut la fel de mult", a spus un elev.

Lecţie de istorie în aer liber la Reşiţa

Şi la Reşiţa, elevii au simţit din plin emoţia acestei zile. Au marcat sărbătoarea cu entuziasm, iar pentru mulţi dintre ei momentul a fost o lecţie de istorie în aer liber.

"Este un eveniment important pentru ţara noastră, pentru că fără el nu am mai fi vorbit, probabil, acum română. Sunt mândru că putem să ne organizăm şi să facem din când în când un moment special împreună", a spus un elev din Reşiţa.

Reporter: Este importantă unirea?

Elev: Da! Pentru că fără această unire nu am fi putut realiza Marea Unire.

"Este o zi foarte importantă pentru că astăzi s-a format Mica Unire, unirea Ţării Româneşti cu Moldova", a spus o altă elevă.

"Acum, când sărbătorim 167 de ani de la Mica Unire, am făcut-o într-un mod deosebit, atât cu activităţi educative, făcând lecţii de istorie moderne, dar ne-am gândit că este foarte bine să sărbătorim această activitate şi prin dans", a spus profesorul de istorie Ionuţ Gârtoi.

Momentul istoric, marcat în Piaţa Unirii din Sibiu

La Sibiu, în schimb, românii au ţinut să marcheze acest moment istoric, chiar în Piaţa Unirii din oraş.

"Minunat! O atmosferă deosebită. Mă bucur că sunt aici printre sibieni. [...] Am venit aici, împreună cu ei, să dansăm Hora Unirii", a spus o participantă.

"A fost o adevărată lecţie de istorie în aer liber", a spus un participant.

"E o zi cu mare încărcătură emoţională. O zi foarte specială pentru români, pentru noi toţi", a relatat o participantă.

"Vrem să participe şi copiii şi elevii, pentru ca tradiţia să nu se piardă. [...] Am considerat că este ceva deosebit, dacă facem chiar aici, în Piaţa Unirii", a spus prefectul Judeţului Sibiu, Mircea Creţu.

Dacă în unele oraşe sărbătoarea a început încă de ieri, pentru mulţi români Mica Unire se celebrează din plin abia astăzi.

