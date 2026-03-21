Acuzaţii grave în cazul fetiţei de nouă ani din Cluj, pe care mama şi iubitul ei o snopeau în bătaie după ce o obligau să facă toate treburile casnice în locul lor. Povestea şocantă scoate la iveală, din nou, indiferenţa autorităţilor chiar şi într-un astfel de caz când la mijloc era viaţa unei copile. O rudă spune că a făcut nenumărate sesizări la Primărie şi la Asistenţa Socială, dar toate au rămas fără răspuns. Nici acum nu e un interes mai mare. Sora mai mică a victimei, de patru ani, ar putea fi în acelaşi pericol. Autorităţile au decis că nu au motive să o ia de lângă adulţii violenţi.

"Îmi dă cu coada de la mătură în cap. M-a bătut cu cureaua, mi-a sucit mâna, m-a lovit şi m-a ţinut de gură ca să nu urlu. Şi mama ta nu i-a zis nimic? Nu, că ea mă ţinea de gură", a povestit copila de 9 ani, care şi-a găsit singura salvarea. A sărit pe fereastră şi a cerut ajutorul vecinilor. O rudă a micuţei victime spune că abuzurile durau de ani de zile, timp în care autorităţile au ignorat chinul fetiţei.

"Mă închide în casă toată ziua, mă pune să stau în casă şi când află că am ieşit afară, vine şi mă bate", a spus fetiţa.

"Am sunat la primărie şi am făcut sesizare şi la 119. Şi a doua reacţie a fost să o sun pe doamna de la asistenţă socială care se ocupa de caz. A spus că este în concediu că nu poate vorbi pentru că este în oraş şi mi-a închis telefonul", a povestit o rudă.

Asistenta socială a fost în control în casa groazei toamna trecută şi a notat în raport că fetiţa nu era în pericol.

"Tot timpul aveau mâncare. Mama copilului are mai mulţi... duşamni să zic aşa şi nu se înţelege bine cu vecinii şi din cauza asta are multe sesizări", a declarat Claudia Bodiu, asistent social.

"Toată lumea a ştiut despre lucrurile astea şi sesizări au fost făcute în nenumărate rânduri. Copila nu a mai fost din decembrie la şcoală, şi nimeni, nicio instituţie, şcoală sau primărie, nu s-a sesizat", a spus o rudă a fetei.

Primar: Ea s-a mutat cu serviciul la Cluj, vezi Doamne are grijă de o persoană vârstnică.

Reporter: Şi a lăsat copiii acasă?

Primar: Păi noi nu avem de unde să ştim, că cine a stat la ea în poartă!

Cazul a ajuns în atentia DGASPC Cluj şi toamna trecută, tot în urma unei plângeri, dar niciun inspector nu a vizitat personal domiciliul familiei. S-au cerut doar rapoarte scrise de la şcoală şi asistenţii sociali din primărie, în ochii cărora totul era în regulă.

Părinţii au fost decăzuţi din drepturi, dar în grija lor a rămas în continuare fiica cea mică, în ciuda faptului că tatăl are mai multe dosare penale.

"Eu nu cred că este în siguranţă şi nu cred că este un mediu adecvat în care un copil poate să crească şi să dezvolte normal", a spus o rudă a fetei.

Ministrul Familiei va trimite corpul de control să verifice dacă angajaţii plătiţi să protejeze copiii şi-au făcut datoria.

"Nu exclud controalele de la protecţia copilului, nu exclud tragerea la răspundere a eventualilor funcţionari care poate au neglijat urgenţa îndeplinirii atribuţiilor", a declarat Florin Manole, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.

Poliţiştii au dechis un dosar penal, dar părinţii nu sunt încă cercetaţi. Agenţii aşteaptă un raport complet de la Protecţia Copilului în acest caz.

