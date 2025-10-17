Antena Meniu Search
Video Mărturia unei femei care locuieşte în faţa blocului explodat: "Ăia de ce verificau gazele? De la gaze a fost"

O explozie violentă produsă în cartierul Rahova din Bucureşti a distrus două etaje ale unui bloc. Două persoane au decedat, iar alte 12 persoane au fost rănite şi au fost transportate la spitalele de urgenţă din Bucureşti.

de Redactia Observator

la 17.10.2025 , 11:16

O femeie care locuieşte în blocul de vis-a-vis spune că a văzut doi oameni care lucrau la instalaţia de gaze şi crede că acesta este motivul deflagraţiei. Potrivit unor informații neconfirmate, gazele ar fi fost oprite de aproximativ două zile în bloc, înainte de explozie. Martorii spun ca "s-a simțit miros de gaz" în bloc încă de joi.

Mărturia unei femei care locuieşte în blocul vecin

"Lucra ăla de la gaze. La ora 9 fix eu am plecat din faţa blocului. Când am trecut ca să ies pe străduţă, un om cu o doamnă lucrau la gaze. Am făcut colţul, am ajuns la supermarket, şi-n două minute a sunat telefonul că a sărit blocul în aer. Că a fost o explozie şi să vin repede acasă. Vecina mea mi-a zis să fiu pregătită că e totul făcut praf. Eu stau faţă în faţă cu blocul explodat.

Apartamentul meu e teroare. Balconul e căzut tot, un dulap de pe balcon are o gaură în el. Am şi eu ceva care iubesc şi văd mi-a rămas întreagă, o vitrină cu păpuşi. Erau oameni în blocul explodat, sunt locatari, nu există să nu fi fost oameni. Sunt mulţi care merg şi la muncă, dar sunt şi oameni in vârstă. Ceva a fost, ăia de ce verificau gazele? De la ce să sară blocul? De la gaze", a declarat o femeie care locuieşte în blocul alăturat.

