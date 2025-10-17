Primele imagini de la blocul din cartierul Rahova unde a avut loc o explozie puternică arată distrugeri masive la etajele 5 şi 6, mai ales în colțul clădirii, acolo unde, cel mai probabil, s-a produs deflagraţia. Două persoane au murit şi cel puţin 9 au fost rănite.

Mai multe bucăți din fațada blocului s-au desprins și au căzut pe trotuar, iar întreaga zonă a fost evacuată de urgență de către autorități. Salvatorii au desfășurat acțiuni de căutare pentru a identifica eventuale persoane surprinse sub dărâmături. Deflagraţia nu a fost urmată de incendiu, dar pagubele sunt masive.

Elemente de contrucţie s-au prăbuşit peste maşinile din parcarea de lângă bloc.

Martorii spun că explozia s-a auzit "ca o bombă", iar suflul deflagrației a zguduit geamurile blocurilor din apropiere.

Articolul continuă după reclamă

Explozia a distrus complet apartamentele de la etajele 5 şi 6, dar a afectat şi restul locuinţelor. În urma deflagraţiei a fost afectat şi un alt bloc din apropiere, dar şi liceul Dimitrie Bolintineanu.

Două persoane au fost declarate decedate, iar alte nouă au fost transportate la spitalele de urgenţă din Bucureşti cu politraumă.

Cel puţin 10 copii de la liceu din apropiere au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au fost loviţi de cioburi. Părinţii i-au luat acasă, iar cursurile au fost suspendate.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Apelaţi şi voi la trucurile din ghidul românului chibzuit? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰