Ciclonul Barbara a adus un potop nemaivăzut de 50 de ani în judeţul Constanţa. Ploile care au căzut necontenit trei zile au inundat localităţi întregi şi sute de hectare de teren. Localnicii numără acum pagubele. Zeci de case nu mai pot fi locuite, iar viiturile au rupt poduri, stâlpi de electricitate şi au smuls bucăţi întregi din şosele.

La 98 de ani, Maria Teşeleanu a fost la un pas să fie luată de puhoaiele care au măturat comuna Siliştea, de lângă Cernavodă. A avut noroc că nepoatele au urcat-o într-un siloz, de unde a fost salvată de pompieri. "Ne-am concentrat pe salvarea oamenilor, pentru că nu aveam practic cum să extragem apa la acel moment", a declarat Ana Maria Stoica, purtător de cuvânt ISU Dobrogea. Şase oameni au fost salvaţi de pompieri din şuvoaie. În timp ce adună mâlul din case, se miră şi acum că au scăpat cu zile.

Apele s-au retras acum, dar în urmă a rămas mâl lipicios

Viitura a fost atât de puternică încât în momentul în care a ajuns aici a smuls din temelie gardul de beton şi l-a pus la pământ. Iar peste stradă poate părea un lac de acumulare, însă este grădina omului. Din două părţi au venit viiturile, ieri, la Siliştea. Localnicii au rămas izolaţi de dimineaţă până seara. Inundaţiile au făcut prăpăd şi în comuna Topalu. O şosea dată în folosinţă anul trecut a fost ruptă în bucăţi de forţa apei. "Aşa ceva n-am văzut. Deci a fost apa la 6 dimineaţa, era apa peste pod cu un metru jumate, peste balustradă. Case inundate, apa de doi metri în casă. Mâl, încărcate cu mâl. Sunt 32 de gospodării afectate aici", a declarat George Tudor, viceprimar Topalu.

Articolul continuă după reclamă

Surprinsă de revărsare de ape, o femeie singură s-a salvat în ultima clipă. A reuşit să iasă pe fereastră din casă, apoi a ajutat-o un vecin. "M-a luat de aici în braţe ca să poată să mă scoată că eu eram până aici", spune femeia. Apele s-au retras acum, dar în urmă a rămas mâl lipicios. În cele 72 de ore în care a plouat fără oprire, în judeţul Constanţa s-au adunat 170 de litri de apă pe metru pătrat în apropiere de Histria - cât ar fi plouat în mod normal în trei luni.

