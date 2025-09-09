Accident cu maşina poliţiei în Mehedinţi. Urmează imagini şi detalii cu puternic impact emoţional.

Autospeciala era în misiune, cu semnalele luminoase și acustice pornite când ar fi depășit o coloană, iar pe sensul opus de mers un șofer începător intenționa să intre şi el într-o depășire.

Pentru a evita impactul, polițistul a tras de volan, iar maşina Poliției a lovit un autoturism din spate în care se aflau o femeie și copiii săi. Maşina femeii a intrat în plin într-un cap de pod.

În autospecială se aflau doi polițiști şi un bărbat care urma să fie plasat în arest preventiv. Din fericire, toţi trei au scăpat cu răni minore, în timp ce femeia şi copiii săi au scăpat ca prin urechile acului.

