Accident cumplit produs pe un drum din Constanţa. O femeie a murit pe loc iar alţi doi oameni sunt în stare gravă după ce o maşină a fost lovită din spate şi aruncată pe contrasens. Acolo a fost lovită frontal de un autoturism care circula regulamentar.

Alarma s-a dat ieri după-amiază în judeţul Constanţa. Un apel la 112 a anunţat un accident grav în care sunt implicate trei autoturisme şi mai multe persoane rănite.

"În jurul orei 13:15, polițiști din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe Drumul Naţional 3, la kilometrul 226", spune Andreea Ambrozie, purtătoare de cuvânt IPJ Constanţa.

Autoturismul care se deplasa pe sensul de mers către Constanţa a fost lovit în spate de o altă maşină. În urma impactului, acesta a fost proiectat pe contrasens şi s-a lovit în plin de un alt autoturism care circula regulamentar.

La faţa locului s-au deplasat de urgenţă două ambulanţe, un elicopter SMURD şi pompierii.

Impactul a fost atât de puternic, încât, pasagera din autoturism a murit pe loc. Femeia de 59 de ani a fost declarată decedată, iar alte două persoane au ajuns la spital.

"O victimă conştientă, cu traumatism cranian şi traumatism de coloană lombară, transportată la spital. O victimă cu traumatism toracic, conştientă, transportată la Spitalul Judeţean Constanţa", spune Claudia Tatarici, purtătoare de cuvânt SAJ Constanţa.

Alte două persoane au fost rănite uşor, însă, au refuzat transportul la spital. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere şi vătămare corporală din culpă.

Andreea Filip

