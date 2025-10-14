Video Maşină răsturnată într-un sens giratoriu, după ce a fost lovită în plin de o şoferiţă de 62 de ani
Accident aseară în Timişoara! O maşină de o persoană, condusă de un bărbat în vârstă de 55 de ani, s-a răsturnat într-un sens giratoriu.
Vehiculul a fost lovit în plin de un autoturism condus de o femeie în vârstă de 62 de ani, care nu s-a asigurat şi nu a acordat prioritate.
Din fericire, nu au existat victime. Poliţiştii au deschis o anchetă.
