Video Maşină răsturnată într-un sens giratoriu, după ce a fost lovită în plin de o şoferiţă de 62 de ani

Accident aseară în Timişoara! O maşină de o persoană, condusă de un bărbat în vârstă de 55 de ani, s-a răsturnat într-un sens giratoriu.

de Redactia Observator

la 14.10.2025 , 10:07

Vehiculul a fost lovit în plin de un autoturism condus de o femeie în vârstă de 62 de ani, care nu s-a asigurat şi nu a acordat prioritate.

Din fericire, nu au existat victime. Poliţiştii au deschis o anchetă.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

timisoara accident monociclu masina
