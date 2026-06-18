Observator » Evenimente » Medicul Bogdan Marinescu a murit la 81 de ani. Mesajul Colegiului Medicilor din Municipiul București

Medicul Bogdan Marinescu a murit la 81 de ani. Mesajul Colegiului Medicilor din Municipiul București

A murit Bogdan Marinescu, nume de referință în medicina românească. Mesajul Colegiului Medicilor din Bucureşti Medicul Bogdan Marinescu - Facebook/Colegiul Medicilor din Municipiul Bucuresti
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Redactia Observator | Timp citire: 2 minute
Publicat la 18.06.2026, 15:08 | Modificat la 18.06.2026, 15:08

A murit medicul Bogdan Marinescu, personalitate de referinţă a medicinei româneşti şi unul dintre cei mai apreciaţi specialişti ai obstetricii şi ginecologiei din România. El avea 81 de ani.

Anunţul a fost făcut joi de Colegiul Medicilor din Municipiul Bucureşti, care şi-a exprimat profundul regret pentru moartea acestuia.

"Prof. univ. dr. Bogdan Marinescu s-a stins din viaţă la vârsta de 81 de ani, lăsând în urmă o moştenire profesională remarcabilă şi contribuţii importante la dezvoltarea medicinei româneşti. De-a lungul întregii sale cariere, a avut un rol esenţial în evoluţia obstetricii şi ginecologiei, în dezvoltarea reproducerii umane asistate şi în formarea a numeroase generaţii de medici. Activitatea sa profesională, didactică şi managerială a contribuit la consolidarea unor domenii importante ale practicii medicale din România", se arată pe pagina de Facebook a CMMB.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Prof. univ. dr. Bogdan Marinescu a ocupat, de asemenea, funcţia de ministru al Sănătăţii şi a condus Maternitatea Giuleşti, instituţii de care şi-a legat o parte semnificativă a activităţii sale profesionale.

"În aceste momente de tristeţe, transmitem sincere condoleanţe familiei îndoliate, colegilor, colaboratorilor, foştilor săi elevi şi tuturor celor care l-au cunoscut şi preţuit. Amintirea sa va rămâne vie prin realizările profesionale, prin generaţiile de medici pe care le-a format şi prin contribuţia pe care a avut-o la dezvoltarea medicinei româneşti. Dumnezeu să îl odihnească în pace!", a transmis Colegiul Medicilor din Municipiul Bucureşti.

Pe acelaşi subiect
Redactia Observator
Redactia Observator
Like
medic mort bucuresti
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.