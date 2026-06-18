Medicul Bogdan Marinescu a murit la 81 de ani. Mesajul Colegiului Medicilor din Municipiul București

A murit medicul Bogdan Marinescu, personalitate de referinţă a medicinei româneşti şi unul dintre cei mai apreciaţi specialişti ai obstetricii şi ginecologiei din România. El avea 81 de ani.

Anunţul a fost făcut joi de Colegiul Medicilor din Municipiul Bucureşti, care şi-a exprimat profundul regret pentru moartea acestuia.

"Prof. univ. dr. Bogdan Marinescu s-a stins din viaţă la vârsta de 81 de ani, lăsând în urmă o moştenire profesională remarcabilă şi contribuţii importante la dezvoltarea medicinei româneşti. De-a lungul întregii sale cariere, a avut un rol esenţial în evoluţia obstetricii şi ginecologiei, în dezvoltarea reproducerii umane asistate şi în formarea a numeroase generaţii de medici. Activitatea sa profesională, didactică şi managerială a contribuit la consolidarea unor domenii importante ale practicii medicale din România", se arată pe pagina de Facebook a CMMB.

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Prof. univ. dr. Bogdan Marinescu a ocupat, de asemenea, funcţia de ministru al Sănătăţii şi a condus Maternitatea Giuleşti, instituţii de care şi-a legat o parte semnificativă a activităţii sale profesionale.

"În aceste momente de tristeţe, transmitem sincere condoleanţe familiei îndoliate, colegilor, colaboratorilor, foştilor săi elevi şi tuturor celor care l-au cunoscut şi preţuit. Amintirea sa va rămâne vie prin realizările profesionale, prin generaţiile de medici pe care le-a format şi prin contribuţia pe care a avut-o la dezvoltarea medicinei româneşti. Dumnezeu să îl odihnească în pace!", a transmis Colegiul Medicilor din Municipiul Bucureşti.