Mergea spre muncă și a fost înjunghiat de 12 ori. Atac șocant în plină stradă, la Craiova

Un angajat al Colegiului Național Pedagogic din Craiova a fost atacat cu un cuțit și înjunghiat de 12 ori, în timp ce se îndrepta spre serviciu, de un individ necunoscut, îmbrăcat în haine închise la culoare și având fața acoperită cu o cagulă. După agresiune, atacatorul a fugit de la locul faptei. Victima a reușit să apeleze numărul de urgență 112, fiind transportată ulterior la spital de un echipaj SMURD. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile au anunțat că iau în calcul mai mulți suspecți, conform News.ro.

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj au anunţat, miercuri, că fac cercetări în cadrul unui dosar penal deschis pentru o tentativă de omor comisă asupra unui angajat al Colegiului Naţional Pedagogic "Ştefan Velovan".

"Din probatoriul administrat a reieşit că în data de 08.01.2026, în jurul orei 05:30, persoana vătămată se deplasa pe strada Doljului din Craiova către locul de muncă şi, în apropierea intersecţiei cu strada Amaradia , ar fi fost atacată din spate de o persoană necunoscută, care ar fi purtat haine de culoare închisă şi ar fi avut capul acoperit cu o cagulă. În timpul atacului, persoana vătămată ar fi fost lovită de douăsprezece ori cu un obiect tăietor în mai multe zone ale corpului", au anunţat procurorii.

Ei au menţionat că victima a reuşit să sune la 112, iar la faţa locului s-a deplasat un echipaj SMURD, care a transportat-o la spital.

"Precizăm că cercetările penale se desfăşoară în stadiu in rem, cu privire la faptă şi au fost administrate mai multe mijloace de probă care au condus la conturarea unui cerc de persoane suspectate de comiterea infracţiunii. Până în prezent nu a fost formulată o acuzaţie penală faţă de o anumită persoană", a mai transmis sursa citată.

Potrivit presei locale, victima lucrează ca fochist la Colegiul Naţional Pedagogic din Craiova.

