Metoda "Accidentul" încă funcţionează. Bărbat din Bucureşti, arestat după ce a păcălit o victimă cu 38.000 lei

Un bărbat din Bucureşti a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că a înşelat o persoană cu suma de 38.000 de lei, prin metoda "accidentul", informează Agerpres.

Conform unui comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, bărbatul este cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la înşelăciune.

Identificat de poliţişti după 3 luni de cercetări

"La data de 17.06.2025, în jurul orei 17:00, persoana vătămată O.C. a fost indusă în eroare, fiind apelată telefonic de către o persoană de sex bărbătesc rămasă neidentificată până la acest moment, care, sub pretextul că este avocat şi îl reprezintă pe nepotul său care a provocat un accident rutier, i-a solicitat persoanei vătămate să remită suma de 50.000 lei pentru acordarea de îngrijiri medicale victimei. La aceeaşi dată, după aproximativ o oră, inculpatul N.P., la indicaţiile autorului, s-a prezentat la domiciliul persoanei vătămate şi a preluat de la aceasta suma de aproximativ 38.000 lei", susţin procurorii.

Bărbatul care s-a prezentat la domiciliul persoanei vătămate a fost identificat de poliţişti după trei luni de cercetări, fiind arestat preventiv săptămâna trecută.

