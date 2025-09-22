Antena Meniu Search
Metoda "Accidentul" încă funcţionează. Bărbat din Bucureşti, arestat după ce a păcălit o victimă cu 38.000 lei

Un bărbat din Bucureşti a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că a înşelat o persoană cu suma de 38.000 de lei, prin metoda "accidentul", informează Agerpres.

de Redactia Observator

la 22.09.2025 , 16:10
Conform unui comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, bărbatul este cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la înşelăciune.

Identificat de poliţişti după 3 luni de cercetări

"La data de 17.06.2025, în jurul orei 17:00, persoana vătămată O.C. a fost indusă în eroare, fiind apelată telefonic de către o persoană de sex bărbătesc rămasă neidentificată până la acest moment, care, sub pretextul că este avocat şi îl reprezintă pe nepotul său care a provocat un accident rutier, i-a solicitat persoanei vătămate să remită suma de 50.000 lei pentru acordarea de îngrijiri medicale victimei. La aceeaşi dată, după aproximativ o oră, inculpatul N.P., la indicaţiile autorului, s-a prezentat la domiciliul persoanei vătămate şi a preluat de la aceasta suma de aproximativ 38.000 lei", susţin procurorii.

Bărbatul care s-a prezentat la domiciliul persoanei vătămate a fost identificat de poliţişti după trei luni de cercetări, fiind arestat preventiv săptămâna trecută.

bucuresti inselatorie accident politie
