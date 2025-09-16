Microbuz plin cu pasageri, accident de groază într-o intersecţie din Constanţa
Mai mulți pasageri au trecut prin clipe de panică, după ce microbuzul în care se aflau a fost implicat într-un accident rutier, într-o intersecție din Constanţa.
Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită. Traficul în zonă a fost temporar afectat. Poliţiştii au deschis o anchetă şi trebuie să stabilească în ce circumstanţe s-a petrecut totul.
