Microbuz plin cu pasageri, accident de groază într-o intersecţie din Constanţa

Mai mulți pasageri au trecut prin clipe de panică, după ce microbuzul în care se aflau a fost implicat într-un accident rutier, într-o intersecție din Constanţa.

de Redactia Observator

la 16.09.2025 , 08:47

Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită. Traficul în zonă a fost temporar afectat. Poliţiştii au deschis o anchetă şi trebuie să stabilească în ce circumstanţe s-a petrecut totul.

accident constanta microbuz
