Mii de şoferi se luptă anual cu firmele de asigurare ca să obţină despăgubiri după ce au fost implicaţi în accidente rutiere. Nu de puţine ori companiile oferă sume mai mici decât factura pentru reparaţii. Puţini ştiu că pot să primească ajutor din partea unui sistem de soluţionare a litigiilor, recomandat de Autoritatea pentru Supraveghere Financiară.

"Cine se află într-o astfel de situaţie se poate adresa Salfin, un mecanism alternativ de soluţionare a litigiilor, care are rolul de a rezolva, pe cale amiabilă, conflictul dintre consumatori şi comercianţi. Solicitarea către salfin poate fi depusă online sau prin poştă", a transmis Mădălina Chiţac, reporter Observator.

Salfin a primit doar 761 cereri de conciliere anul trecut, iar jumătate dintre şoferii care au cerut ajutor şi-au rezolvat problema.

"Apare riscul în care asigurătorul să nu accepte integral valorile de despăgubire pe care tu le propui. De ce? Fiecare parte are posibilitatea de a analiza şi de a verifica care sunt preţurile în piaţă pe produsele şi serviciile respective", a declarat Sorin Mititelu, vicepresedinte ASF.

"Asigurătorii, atunci când realizează oferta de despăgubire, folosesc, în realizarea devizului, piese alternative, piese after market care sunt mult mai ieftine decât piesele originale", a spus Leonard Munteanu, preşedintele Asociaţiei Păgubiţilor RCA.

La rândul lor, şi service-urile auto se plâng că firmele de asigurări decontează sume prea mici faţă de costul reparaţiilor. Atenţie, însă! Orice factură umflată ajunge să fie plătită tot de şoferi.

"Orice sumă în plus plătită de asigurător, la final, este acoperită de către toţi participanţii din sistemul de asigurări", a mai spus Sorin Mititelu.

În România, una din 18 poliţe RCA generează un dosar de daună, peste nivelul din alte ţări europene.

