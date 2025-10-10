Captura secolului în Portul Constanţa. Un miliard de euro in bancnote false - ascunse intr-un container. O mie de milioane in hartii de toate felurile - de la 50 până la 500 de euro. Cam cât 90 de valize, toate burduşite cu hârtii. Poliţiştii şi vameşii au descoperit prada record într-un container care venea din Asia. Acestea sunt folosite frecvent de escroci care dau tunuri uriaşe. Autorităţile merg acum pe fir la firma din Ilfov unde trebuie să ajungă transportul.

Poliţiştii de frontieră au găsit bancontele false într-un container care a venit din China. Banii contrafăcuţi, găsiţi în containerul din port, erau împachetaţi în 160 de cutii. În total sunt 4 milioane 800 de mii de bancnote, cu valori de 50, 100, 200 şi 500 de euro. Valoarea totală, dacă n-am vorbi de bani de recuzită, ar fi de 960 de milioane de euro.

Adi Minune sau Tzancă Uraganu se numără printre cei păcăliţi cu bani falşi

Alături de vameşi, la acţiunea din port au colaborat ofiţerii de la Direcția de Combatere a Criminalității Organizate şi Oficiul Național pentru combaterea falsurilor de monedă. Misterul bancnotelor contrafăcute va fi dezlegat de procurorii din Cornetu, care au început ancheta. Banii pe care scrie că sunt imitaţii pot fi folosiţi legal în filme sau videoclipuri, dar ajung deseori pe mâna escrocilor. "Ele sunt importate în România şi apoi vândute pe diferite site-uri. Falsificatorii, plasatorii le comercializează sub această denumire pentru a scăpa de pedepsele prevăzute", spune un ofiţer în combaterea falsului de monedă.

Escrocii acoperă textul care avertizează că nu sunt bancote adevărate şi le amestecă în tenacuri mari cu bani reali - manevra numită Maradona. Ofiţerii avertizează - trebuie să fim atenţi la fiecare bancnotă. "Ar trebui să avem holograma, ar trebui să avem cerneala care schimbă culoarea, ar trebui să avem elementele de suprapunere", a declarat un ofiţer în combaterea falsului de monedă. Printre păcăliţi sunt mulţi cântăreţi de muzică de petrecere. Tzancă Uraganul a primit la o petrecere, pentru dedicaţii, euro de recuzită. Adrian Copilul Minune a fost plătit cu 50.000 de euro falşi de fostul candidatul la preşedinţie Nati Meir, pentru un cântec de campanie.

Andreea Filip Like Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă. ➜

