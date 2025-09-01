Mină marină adusă de curenţi aproape de plaja de la Vadu. A fost distrusă în Poligonul Capu Midia

O mină marină a fost descoperită pe plaja de la Vadu. Aceasta a fost neutralizată prin distrugere în Poligonul Capu Midia, potrivit unui comunicat transmise de Ministerul Apărării Naționale.

Printr-un apel la Serviciul unic 112, a fost semnalată, duminică, 31 august, prezența unui corp metalic suspect, de formă sferică, pe plaja de la Vadu.

Conform procedurilor pentru astfel de situații, angajații Ministerului Afacerilor Interne au securizat zona, iar scafandrii militari EOD au fost alertați, ajungând la fața locului în jurul orei 19.15.

S-a constatat că a fost vorba despre o mină marină de contact, aceasta fiind transportată cu o autoutilitară militară specială în Poligonul Capu Midia, unde a fost neutralizată prin distrugere în jurul orei 20.30, informează MApN.

De la începutul războiului din Ucraina, în apele teritoriale ale României au fost descoperite și distruse mai multe mine marine.

