Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Ministrul Apărării: "România este direct vizată de intimidările Rusiei"

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat că România susține 100% inițiativa europeană "Eastern Flank Watch", care prevede realizarea unui proiect intitulat "Drone Wall", reprezentând o rețea de tehnologii moderne capabilă să detecteze și să neutralizeze drone și alte mijloace aeriene ostile.

de Redactia Observator

la 26.09.2025 , 21:44
Ministrul Apărării: "România este direct vizată de intimidările Rusiei" Ministrul Apărării: "România este direct vizată de intimidările Rusiei" - Profimedia

Ministrul a participat vineri, prin videoconferință, la reuniunea organizată de comisarul european pentru Apărare și spațiu, Andrius Kubilius, alături de miniștri din Bulgaria, Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia și Ungaria, precum și Înaltul Reprezentant UE, Kaja Kallas, conform Mediafax.

Acesta a subliniat că proiectul trebuie implementat rapid și că România va avea un rol activ: "Trebuie să materializăm această inițiativă cât mai rapid și România va fi un partener implicat 100%".

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Referindu-se la zona Mării Negre, ministrul a adăugat: "Marea Neagră este o zonă cu provocări specifice și va trebui să realizăm soluții specifice pentru combaterea dronelor navale și protejarea infrastructurilor strategice".

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

ministrul apararii ionut mosteanu nato initiative rusia razboi ucraina
Înapoi la Homepage
Ion Ţiriac a trecut peste cuvântul fiicei sale şi a dat o lovitură de proporţii: “Mulţumesc, la revedere”
Ion Ţiriac a trecut peste cuvântul fiicei sale şi a dat o lovitură de proporţii: &#8220;Mulţumesc, la revedere&#8221;
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Cum a apărut David Popovici în public. Deși are o mașină foarte scumpă, campionul olimpic este de-o modestie ieșită din comun
Cum a apărut David Popovici în public. Deși are o mașină foarte scumpă, campionul olimpic este de-o modestie ieșită din comun
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă aşteptaţi la noi măriri de taxe în perioada următoare?
Observator » Evenimente » Ministrul Apărării: "România este direct vizată de intimidările Rusiei"