Ministrul Apărării: "România este direct vizată de intimidările Rusiei"

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat că România susține 100% inițiativa europeană "Eastern Flank Watch", care prevede realizarea unui proiect intitulat "Drone Wall", reprezentând o rețea de tehnologii moderne capabilă să detecteze și să neutralizeze drone și alte mijloace aeriene ostile.

Ministrul a participat vineri, prin videoconferință, la reuniunea organizată de comisarul european pentru Apărare și spațiu, Andrius Kubilius, alături de miniștri din Bulgaria, Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia și Ungaria, precum și Înaltul Reprezentant UE, Kaja Kallas, conform Mediafax.

Acesta a subliniat că proiectul trebuie implementat rapid și că România va avea un rol activ: "Trebuie să materializăm această inițiativă cât mai rapid și România va fi un partener implicat 100%".

Referindu-se la zona Mării Negre, ministrul a adăugat: "Marea Neagră este o zonă cu provocări specifice și va trebui să realizăm soluții specifice pentru combaterea dronelor navale și protejarea infrastructurilor strategice".

