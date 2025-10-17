Ministrul Energiei, după explozia din Rahova: Este inadmisibil. Am cerut de urgenţă demararea unei anchete

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat vineri, cu privire la explozia din Rahova, că ceea ce s-a întâmplat este inadmisibil. El a solicitat de urgenţă ANRE, IGSU şi Distrigaz, demararea unei anchete în care să se verifice dacă s-a respectat legea şi a stabili cine este vinovat. Ministrul a mai spus că, dacă autorităţile confirmă faptul că au existat semnalări ignorate, toţi cei responsabili vor fi traşi la răspundere în faţa legii, fără excepţie, scrie News.ro.

"Sufletul meu este alături de familiile afectate de tragedia din această dimineaţă. Ce s-a întâmplat este inadmisibil. Imediat după incident am discutat cu Premierul Ilie Bolojan şi cu secretarul de stat Raed Arafat", a scris ministrul Energiei, Bogdan Ivan, despre explozia din Sectorul 5.

"Am cerut de urgenţă ANRE, IGSU şi Distrigaz, demararea unei anchete în care să se verifice dacă s-a respectat legea şi cine este vinovat. Cum au fost soluţionate sesizările primite şi acţiunile întreprinse înainte de explozie. Dacă autorităţile confirmă că au existat semnalări ignorate, toţi cei responsabili vor fi traşi la răspundere în faţa legii! Fără excepţie!", a mai anunţat ministrul Energiei.

Trei persoane au murit în urma exploziei

O explozie extrem de puternică s-a produs, vineri dimineaţă, la un bloc de locuinţe din cartierul bucureştean Rahova, în sectorul 5 al Capitalei.

Primele imagini arată că două etaje ale unui bloc de opt etaje au fost afectate, cele mai avariate fiind apartamente de la etajele superioare, de pe colţul clădirii. Trei persoane au murit, anunţă Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) şi şeful DSU Raed Arafat. Treisprezece răniţi au fost transportaţi la spitale, victimele având traumatisme şi arsuri.

Explozia a afectat faţada unui bloc din apropiere, de unde se desprind materiale. De asemenea, şi Liceul Teoretic "Dimitrie Bolintineau" a fost afectat, elevii şi profesorii fiind evacuaţi. Zona este survolată de o dronă a ISU.

